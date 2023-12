Mannheim

Arbeiten beim Technologieführer

Projektleiter - Industrielle Versorgungstechnik/TGA (m/w/d)

Kl-gestützte Digitalisierung gebäudetechn. Anlagen

Steuerung und Überwachung der Projektabwicklung

Koordination von Nachunternehmern in den Bereichen Sanitär, Heizung und Elektro

QUALIFIKATION

Können Sie Projekte steuern und überwachen, Baustellen organisieren und Nachunternehmen koordinieren? Haben Sie Ihre fachspezifische Ausbildung in der Technischen Gebäudeausrüstung wie z.B. Sanitär, Heizung, Kälte, Klima o.ä. erfolgreich abgeschlossen, diese wenn möglich - jedoch nicht als Bedingung - durch einen Meister- oder Technikerabschluss oder durch ein einschlägiges Studium wie z.B. Versorgungstechnik ergänzt und ein paar Jahre Berufserfahrung in Ihrem erlernten Beruf gesammelt? Oder waren Sie bislang auf Kundenseite, etwa im Technischen Facility Management oder in einem TGA- Planungsbüro, etc. tätig? Sind Sie mit der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) vertraut? Arbeiten Sie strukturiert und ergebnisorientiert und suchen Sie nun im nächsten Schritt eine nicht alltägliche Chance zur beruflichen Weiterentwicklung, vor allem auch in finanzieller Hinsicht?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, äußerst dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt orientierte Hightech-Unternehmensgruppe mit Zentrale in Mannheim, Hauptniederlassung in Berlin und weiteren Standorten in Deutschland, USA und der Schweiz, sind wir Techno­logieführer bei der Digitalisierung gebäudetechnischer Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe-, Dienstleistungs- sowie auch Industrieimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Verringerung des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die Kl-gestützte digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen im Rahmen unserer weiteren Expansion einen Projektleiter für den stark wachsenden Bereich „Industrial“.

Da wir deutschlandweit expandieren möchten wir auch dann gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Ihr Wohnort außerhalb der oben genannten Region liegt.

AUFGABE

Als Projektleiter - Industrielle Versorgungstechnik/TGA gewährleisten Sie eine jederzeit optimale Projektabwicklung, von der erstmaligen Objektaufnahme bis zur Wiederinbetriebnahme. Sie sorgen für eine reibungslose Baustellenorganisation und steuern und koordinieren die Nachunternehmer in den Gewerken Heizung, Sanitär und Elektro. Als zentraler Ansprechpartner zwischen Kunden, Nachunternehmern und unserem Innendienst nehmen Sie an kundeninternen Kick-Off-Meetings teil, beraten Ihre Kunden bei technischen Fragestellungen und achten auf die Einhaltung von Termin-, Qualitäts- und Budget­vorgaben. In Zusammenarbeit mit unserem zentralen Leitstand begleiten Sie die anschließende Steuerung und Feinjustierung der kundenseitigen Anlagen und organisieren notwendige Revitalisierungs- und Optimierungsmaßnahmen. Ihnen steht ein neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung und Sie können remote vom Homeoffice aus oder in unserer Zentrale in Mannheim arbeiten. Ihr Wohnsitz befindet sich idealerweise im Großraum Rhein-Neckar/Rhein-Main.

Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer JS 12927, gerne per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.

