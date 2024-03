Wärmepumpen-Planung in unter 15 Minuten.

In einem bedeutenden Schritt vorwärts für die Analyse von Bestandsgebäuden und die Planung von Heizsystemen stellt das Berliner Energie-Startup autarc seine neuesten Innovationen vor. Neben dem bereits vor sechs Monaten veröffentlichten LiDAR-Scanner speziell für die Berechnung der Heizlast und den hydraulischen Abgleich eines einzelnen Raumes, bringt autarc jetzt einen Etagen-Scan sowie eine AR-Simulation für Wärmepumpen raus. Letzteres ermöglicht den Kunden von autarc, ihren Endkunden zu zeigen, wie eine Wärmepumpe an ihrem Haus aussehen kann. Diese Technologien sind darauf ausgerichtet, die Planung und Installation von Wärmepumpenanlagen durch Visualisierung deutlich effizienter zu machen und gleichzeitig den Prozess für Fachhandwerker, Energieberater und Planer erheblich zu vereinfachen.

Präzisere Gebäudeanalyse dank LiDAR-Technologie

Der LiDAR-Scan von autarc ermöglicht dem Anwender eine präzise Aufnahme von Raumgeometrien und Gebäudestrukturen. Die Funktion befindet sich bereits seit einigen Monaten in der Nutzung, wodurch bisher bereits 10.000 Einfamilienhäuser in Deutschland mit dem LiDAR-Scan aufgenommen wurden. Zur SHK+E Messe in Essen, die vom 19. bis 22. März stattfindet, bringt autarc einige neue Funktionalitäten auf den Markt: die Möglichkeit, ganze Etagen zu scannen, eine Etagenansicht und die Erstellung eines automatisierten Grundrisses. Die Erweiterung zur Berechnung von Dachschrägen über den Scan zeigt das Engagement von autarc, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln.

Mit AR-Simulation zur anschaulichen und interaktiven Gestaltung von Wärmepumpensystemen

Neben anderen Anwendungen ermöglicht die AR-Simulation eine vereinfachte Visualisierung und Planung von Wärmepumpenanlagen. Dies ist besonders nützlich für Kunden, die sich ein visuelles Bild von der Anlage in ihrer Umgebung machen möchten. Nachdem der Heizungsbauer die Heizlast des Gebäudes berechnet hat, kann er die passende Wärmepumpe aus einer Vielzahl von Modellen auswählen und diese direkt in das 3D-Modell einfügen. Dies stellt eine innovative und interaktive Möglichkeit dar, verschieden Wärmepumpenmodelle in einer realen Umgebung zu erleben. Darüber hinaus hat der beratende Heizungsbauer die Möglichkeit, ein Foto der Simulation zu machen. Dies kann dazu beitragen, das Angebot für den Endkunden visuell ansprechender und verständlicher zu gestalten.

Zeitersparnis und Benutzerfreundlichkeit

Eines der Hauptziele dieser Technologien ist es, erhebliche Zeitersparnisse zu ermöglichen und die Anwendung so einfach wie möglich zu gestalten. Im Vergleich zu klassischer Energieberater-Software sparen Kunden bereits heute über 20 Stunden pro Projekt. Die intuitive Bedienbarkeit der Software ermöglicht es auch unerfahrenen Anwendern, Aufgaben wie die Heizlastberechnung nach DIN 12831, den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder die Wärmepumpenauslegung nach VDI 4645, sicher und effizient durchzuführen. Von der raumweisen Heizlast, dem hydraulischen Abgleich (B), Auslegung der Anlage bis zur Beantragung von Fördermittel unterstützt die autarc Software beim gesamten Prozess der Heizungsplanung.

Über autarc

Das 2023 gegründete Startup autarc entwickelt das führende Betriebssystem (OS) für Heizungsbauer:innen, um den Umstieg auf das fossilfreie Heizen in Europa zu beschleunigen. Die SaaS-Lösung von autarc bietet eine benutzergeführte Software, um neuen wie etablierten Heizungbaubetrieben beim Umstieg auf die Wärmepumpe zu unterstützen. Als Partner des Handwerks bietet autarc neben Heizlast, hydraulischem Abgleich und Dimensionierung den Nutzer:innen weitere Vereinfachungen durch künstliche Intelligenz, LiDAR- oder AR Simulation. Das Startup erhielt bereits eine Millionenfinanzierung von führenden Investoren wie z.B. dem Gründer von Lieferando oder PropTech1.