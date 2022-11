Nachhaltig produzierte Shrimps aus der Schweiz – mit „Swissshrimp“ ist diese innovative Idee Wirklichkeit geworden. So züchtet die SwissShrimp AG als erstes Schweizer Unternehmen die schmackhaften Meeresfrüchte vor Ort auf und verkauft sie schweizweit an die gehobene Gastronomie und Private. Neben der antibiotikafreien Aufzucht der Tiere ist auch das zugrundeliegende Energiekonzept der größten Crevettenfarm Europas ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Standort in Rheinfelden wurde bewusst gewählt, um die Abwärme aus den Salinen direkt zu nutzen. Auch das Salzgemisch für die Shrimps-Becken wird lokal produziert. Für effizient erwärmtes frisches Wasser in den Aufzuchtbecken sorgen drei Frischwarmwasserstationen der Serie TacoTherm Fresh Peta X von Taconova.

Die Zuchtanlage der SwissShrimp AG hat insgesamt 16 Becken mit je 100 Kubikmetern Wasservolumen. Die Tiere wachsen in einem geschlossenen Salzwasserkreislauf heran, auf den Einsatz von Antibiotika wird verzichtet. Die Zucht hat eine Kapazität von bis zu 60 Tonnen im Jahr. Die erntereifen Shrimps sind um die 15 Zentimeter lang und bringen zwischen 20 und 30 Gramm auf die Waage. Damit sich die kleinen Larven gut entwickeln und zu stattlichen Crevetten heranreifen können, ist es wichtig, dass die Wassertemperatur und -qualität möglichst konstant bleibt. „Die optimale Temperatur ist 28 Grad“, erklärt Rafael Waber. „Allzu große Schwankungen dürfen nicht passieren, da die Tiere sehr anfällig sind.“ Ebenso müssen die Aufzuchtbecken aufgrund der hohen Verdunstungsverluste regelmäßig mit frischem Wasser versorgt werden. „Da kaltes Wasser die Beckenauskühlung unterstützen würde, kam uns die Idee, das Frischwasser etwas vorzuwärmen“, erklärt Stefan Roth von der Studer Gebäudetechnik AG, der als Fachplaner für das Objekt zuständig war. „Das heißt konkret: Die Frischwasserstationen müssen das Kaltwasser von 10°C bedarfsabhängig auf eine Temperatur von rund 30°C erwärmen.“ Ebenso waren bei der Ausschreibung hohe Volumenströme von rund 12.000 Litern pro Stunde gefordert. „Aufgrund von guten Referenzen in dem Bereich Frischwarmwasserstationen sind wir auf Taconova aufmerksam geworden“, so Roth weiter. Die Entscheidung fiel dann schnell zugunsten der TacoTherm Fresh Peta X von Taconova. Die Frischwarmwasserstation für die bedarfsgerechte Wassererwärmung im Durchlaufprinzip bezieht die benötigte Primärenergie direkt aus dem Pufferspeicher der Heizungsanlage.

Die Station ersetzt die Bevorratung von Trinkwarmwasser in einem zusätzlichen Speicher und bietet somit einen hohen Schutz vor Legionellen, da Stagnationswasser vermieden wird.