Seit einem halben Jahrhundert steht DAB für intelligente Wasserlösungen, die Wasser für Menschen in aller Welt zugänglich, effizient und einfach nutzbar machen. Als multinationales Unternehmen mit Spezialisierung auf benutzerfreundliche, leicht installierbare Pumpensysteme entwickeln wir seit 50 Jahren Technologien, die das Leben erleichtern - zuverlässig, nachhaltig und praxisnah.

Unsere Nähe zu Kunden und Mitarbeitern, unsere Transparenz und unser Vertrauensanspruch haben uns zu einem starken Partner der Branche werden lassen. In einem Umfeld, das sich ständig verändert, haben wir unsere Technologien erweitert, neue Märkte erschlossen und Herausforderungen angenommen. Wie das Element Wasser passen wir uns an, finden neue Wege und bewegen uns stetig vorwärts.

Einfachheit ist unser Markenzeichen - in unseren Produkten wie in unseren Beziehungen zu Menschen.

Wir sind überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können. Deshalb arbeiten wir konsequent daran, eine bessere Zukunft für kommende Generationen zu gestalten.

50 Jahre sind für uns kein Abschluss, sondern der Beginn eines neuen Kapitels. Die Zukunft ist bereits in Bewegung - und wir gestalten sie aktiv mit.

Unsere Mission

Wir vereinfachen den Umgang mit Wasser.

Unsere Technologien stehen für Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation - entwickelt für alle, die in privaten, institutionellen oder gewerblichen Bereichen sowie in der landwirtschaftlichen Bewässerung leben, planen und bauen.

50 Jahre DAB - ein Weg voller Meilensteine

1975 - Der Anfang

Gründung der Marke DAB. Der Start einer Reise, geprägt von konstantem Wachstum und technischer Weiterentwicklung.

1996 - Globalisierung

DAB wird Teil einer weltweit führenden Pumpengruppe und behält dabei strategische und operative Autonomie.

1998-2009 - Ausbau des Know-hows

Übernahmen neuer Marken erweitern das technologische Portfolio und stärken die Marktposition.

2013 - Esybox setzt neue Maßstäbe

Mit Esybox entsteht das erste vollständig integrierte elektronische Druckausgleichssystem - ohne externe Komponenten. Eine Innovation, die den Markt nachhaltig verändert.

2015 - 40 Jahre DAB

Vier Jahrzehnte Innovation und Erfahrung: ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.

2018 - Die Evosta-Reihe

Mit Evosta bringt DAB eine neue Generation von Nassläufer-Umwälzpumpen auf den Markt - effizienter, zuverlässiger und leistungsstärker.

2018 - DConnect revolutioniert die Steuerung

DConnect ermöglicht die Fernverwaltung und -kontrolle von Anlagen - ein Meilenstein der Digitalisierung für Installateure, Wartungsbetriebe, Hausverwalter und private Nutzer.

2020 - Esybox Max

Die Esybox Line wächst zur umfassenden Produktfamilie. Modularität und integrierte Kommunikation machen sie zur bevorzugten Lösung in Wohn-, Gewerbe- und Zivilbereichen.

2023 - DAB Live!

Neben dem DConnect-Portal für Fachleute ermöglicht die App DAB Live! privaten Nutzern die Überwachung von Verbrauch, Anlagenstatus und Betriebsparametern - einfach und intuitiv.

2025 - Heute und morgen

Wir feiern 50 Jahre DAB: fünf Jahrzehnte Innovationskraft, Engagement und Verantwortung. Wir sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft - im Sinne der Menschen, die mit uns arbeiten, und im respektvollen Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten.

Weitere Informationen zu unserem Jubiläum: 50years.dabpumps.com/