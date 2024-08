Bild: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Die Antwort ist einfach und in eine griffige Daumenformel zu fassen. Es gilt: Pro Monteur ein Bad plus 10 Bäder. Beispiel: Ein Handwerker mit sechs Monteure sollte also durchschnittlich 16 Bäder im Jahr bauen.

Eine Gegenprobe mit Zahlen aus dem ZVSHK zeigt, dass die Daumenformel sehr robust ist. Wir haben knapp 50.000 Betriebe, was aus den „plus 10 pro Betrieb“ ca. 500.000 Bäder macht. Lt. ZVSHK haben wir knapp unter 400.000 Beschäftigte im SHK-Handwerk, was dann weitere 400.000 Bäder ergibt. Dass unter den Beschäftigten auch ein paar Bürokräfte sind, „schlabbern“ wir, die mittlere Betriebsgröße im Handwerk ist so, dass das Büro oft/meist durch den Ehepartner betrieben wird.

Frage: Wo sind die fehlenden 100.000 Bäder? Die stecken in der Statistik! Die ZVSHK-Zahlen sind aus dem Jahr 2022, die Daumenformel ist aus dem Jahr 2024. In der Zeit dazwischen hat das Handwerk Montagekapazitäten vom Badbau auf den Heizungsbau umgeschichtet.