Cocooning beschreibt die Sehnsucht nach Geborgenheit und Rückzug in einer schnelllebigen Welt. Menschen suchen Räume, die Wärme und Ruhe bieten – und genau diese Bedürfnisse übersetzt hansgrohe in eine Erweiterung der Xevolos Badmöbel-Kollektion. Das Konzept des Cocooning geht über momentane Wohntrends hinaus. Es ist eine Reaktion auf die Komplexität des modernen Lebens, ein Bedürfnis nach Intimität und Wohlbefinden. Xevolos interpretiert das Badezimmer als Rückzugsoase, in der auf die persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird.

Erste Kollektion mit langlebigen Textiloberflächen

Die neuen Xevolos Möbel überraschen mit einer hochwertigen textilen Front, die Wärme und Behaglichkeit in den Sanitärraum bringt. Weitere Designoptionen aus Holzdekor, Glas oder Keramik sind ebenfalls erhältlich. Xevolos E bietet mit seinen zahlreichen Größen- und Materialvarianten eine große Auswahl und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. In Verbindung mit den Korpus- und Konsolenoberflächen Mattweiß, Sandbeige Matt und Schiefergrau Matt verleihen die hochwertigen Inlays dem Raum einen individuellen Charakter. Für Jeden bietet Xevolos E eine passende Alternative von gemütlich über auffällig bis hin zu einfarbig monochrom. Die Gestrickfronten aus Polyestergarnen bieten zudem eine hohe Abriebfestigkeit und sind widerstandsfähig gegenüber Abfärben auf andere Textilien. Außerdem überzeugen die hochwertigen Textil-Inlays durch ihre Beständigkeit gegen indirekte UV-Strahlung, wodurch die Farben langfristig erhalten bleiben. Flecken von Zahnpasta, Cremes, wasserlöslicher Mascara oder Haargel lassen sich mühelos mit Seifenwasser entfernen.

Individuelle Gestaltungsfreiheit und schwebende Leichtigkeit

Durch vielfältige Größen und eine schlanke, schwebende Optik ermöglicht die Produkterweiterung maximale Gestaltungsfreiheit. Dank flexibler Anordnungen und unterschiedlicher Dimensionierung passen sich die Möbel individuell in jeden Wohnraum ein. Der Waschtischunterschrank in halber Höhe in Kombination mit einem Sideboard ergibt ein harmonisches Shift Design und sorgt für Dynamik und Leichtigkeit, sodass eine stilvolle Sitzecke, dekorative Plattform oder praktischer Stauraum geschaffen werden kann.

Nachhaltige Wahl

Xevolos-Möbel setzen nicht nur ein Statement für Design, sondern auch in Nachhaltigkeit. Die Holzkomponenten sind PEFC-zertifiziert und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Serie wurde von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (DGM)* mit dem „Goldenen M“ und dem „Emissionslabel für Möbel“ ausgezeichnet. Die Teilnahme am „Klimapakt der Möbelindustrie“ unterstreicht das Engagement von hansgrohe, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und eine lebenswerte Zukunft zu sichern. "Made in Germany" sowie das "Emissionslabel für Möbel" zeichnen hansgrohe Xevolos E aus.

Jeden Tag mühelos

Die PushOpen- und SoftClose- Schubkästen erleichtern die Handhabung der Xevolos Waschtischunterschränke. Die AntiFingerprint Korpus- und Konsolenoberflächen und hochwertigen Materialien sorgen für eine gleichbleibend edle Optik und einfache Reinigung. Die Möbel sind feuchtraumbeständig und somit ideal für den Einsatz im Badezimmer geeignet. Dank eines Raumsparsiphons wird jeder Platz im Schubkasten genutzt. Mit der intelligenten Aufbewahrungslösung IntraStoris wird das Ordnunghalten zum Kinderspiel. Ein IntraStoris Basis-Set in Mattschwarz ist im Lieferumfang enthalten.

* Das goldene M – das Gütezeichen für Sicherheit beim Möbelkauf | Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V.