Da wir nicht abschätzen können, ob der zusätzliche Bedarf bis dahin weiterhin besteht möchten wir gerne eine Vor-Abfrage starten. Alle angemeldeten Personen erhalten einen Vorzug bei der Buchung, sollte der Kurs zustande kommen.
Zusatzqualifikation
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
Gleichartige, sich wiederholende elektrotechnische Tätigkeiten können mit einer Zusatzqualifikation auch von Nicht-Elektrikern erledigt werden. Mit der Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EffT) können definierte elektrotechnische Arbeiten wie z. B. Instandhaltungsarbeiten eigenverantwortlich durchgeführt werden.
13. bis 17. und 20. bis 24.04.2026
Sachkunde Fettabscheider
Aktuell noch wenige freie Plätze in Lenting, Stuttgart, Mainz und Hamburg
Fachkunde Abscheider
Fachkundelehrgang für die Überprüfung von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette
Rezertifizierung Fachkunde Abscheider
Zum Erhalt Ihrer Fachkunde für Abscheideanlagen. Präsenztermin und Online-Veranstlatungen