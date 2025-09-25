In diesem Jahr war unser Seminar "Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten" lange Zeit nicht ausgebucht. Doch in den vergangenen Wochen hat sich das schlagartig geändert und wir haben viele zusätzliche Anfragen bekommen. Aus diesem Grund möchten wir bei Bedarf im April 2026 einen Zusatztermin anbieten.

Da wir nicht abschätzen können, ob der zusätzliche Bedarf bis dahin weiterhin besteht möchten wir gerne eine Vor-Abfrage starten. Alle angemeldeten Personen erhalten einen Vorzug bei der Buchung, sollte der Kurs zustande kommen.



Bei Fragen jederzeit gerne melden!



Ihr Team aus dem KESSEL KundenForum

Zum KESSEL Weiterbildungskatalog (Gesamtübersicht)

Zusatzqualifikation

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Gleichartige, sich wiederholende elektrotechnische Tätigkeiten können mit einer Zusatzqualifikation auch von Nicht-Elektrikern erledigt werden. Mit der Ausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EffT) können definierte elektrotechnische Arbeiten wie z. B. Instandhaltungsarbeiten eigenverantwortlich durchgeführt werden.



13. bis 17. und 20. bis 24.04.2026

Zur Bedarfs-Abfrage und Voranmeldung

Sachkunde Fettabscheider

Aktuell noch wenige freie Plätze in Lenting, Stuttgart, Mainz und Hamburg

Terminübersicht

Fachkunde Abscheider

Fachkundelehrgang für die Überprüfung von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette

Infos und Termin

Rezertifizierung Fachkunde Abscheider

Zum Erhalt Ihrer Fachkunde für Abscheideanlagen. Präsenztermin und Online-Veranstlatungen

Infos und Termine