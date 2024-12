Liebe Kundinnen und Kunden,

2024 war für die CONTI Sanitärarmaturen GmbH ein spannendes Jahr. So konnten wir unser 50-jähriges Bestehen feiern und haben anlässlich dieses Jubiläums eine Sonderedition auf den Markt gebracht: die GRAPHIT black line setzt mit ihrem dunklen, graphitähnlichen Farbton charaktervolle Akzente in öffentlichen und gewerblichen Dusch- und Waschräumen.

Wir haben dieses in vielerlei Hinsicht besondere Jahr aber auch genutzt, um uns für die Zukunft neu auszurichten und unser Angebot zu erweitern. Natürlich stellen wir auch weiterhin Armaturen, Duschen und unser CNX Wassermanagement-System her. Mit „SanReMo by CONTI+“ haben wir aber auch einen neuen Bereich geschaffen, der sich auf die kostengünstige Sanierung, Renovierung und Modernisierung bestehender Sanitärräume fokussiert.

Bei CONTI+ haben wir das große Glück, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr lange bei uns im Unternehmen arbeiten und über ein enormes Fachwissen verfügen. Dieses Wissen haben wir gebündelt, um Sie dabei zu unterstützen, zukunftsorientierte Lösungen zur Umrüstung und Aufwertung Ihrer Bestandsanlagen zu finden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Sanierung so zu planen, dass sie mit minimalem Aufwand, optimalerweise ohne bauliche Veränderung, und somit mit möglichst geringen Kosten verbunden ist.

Hier finden Sie alle Informationen rund um das Thema SanReMo by CONTI+: conti.plus/de/de/sanremo.

Zu guter Letzt möchte ich noch auf ein Tool hinweisen, das mir besonders am Herzen liegt, weil es Ihnen einfach Zeit und damit Geld spart: Das myCONTI+ SERVICE TOOL für die Ersatzteilsuche und -bestellung. In diesem Jahr haben wir das Online-Tool um zwei neue Bereiche ergänzt: Zubehör und Umrüstung/SanReMo. Schauen Sie doch einfach einmal unter my.conti.plus/ vorbei und überzeugen Sie sich davon, wie schnell und unkompliziert die Ersatzteilsuche bei CONTI+ geworden ist.

Für das kommende Jahr haben wir schon eine Reihe von spannenden Neuheiten und Weiterentwicklungen geplant. Jetzt möchte ich mich aber erst einmal für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Herzlichst

Udo Hilbert

Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH