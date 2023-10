Bei einem Einfamilienhaus im Raum Münster aus den 1960ern war das primäre Kundenziel, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden und ein nachhaltiges, umweltfreundliches Konzept zur Beheizung des Gebäudes zu entwickeln.

Der Eigenheimbesitzer hat diese Strategie nachhaltig verfolgt mit dem Start der Installation von Solarthermiekollektoren für die Heizungsunterstützung und Brauchwasserbereitung. Ebenso wurden PV-Module zur solaren Stromerzeugung auf dem Dach seines Hauses installiert.

Um den letzten Schritt in die Unabhängigkeit von fossilem Brennstoff in Form einer Ölheizung zu gehen, wurde im Sommer 2021 die Entscheidung der Nachrüstung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe HCS PN 21 mit Kältemittel R290 in der Immobilie getroffen.

Die Frage nach der ausreichenden Wärmequelle löste der Hauseigentümer in Münster auf sehr kreative Weise:

Geplant und umgesetzt wurde ein Grabenkollektor mit einem Dachabsorber aus schwarzem PE-Rohr. Bei der Gestaltung des Dachabsorbers wurde ein Pferdefuhrwerk aus dem Münsterland nachempfunden und auf dem Dach des Gartenhauses sehr kreativ installiert.

Bei Vereisung des Dachabsorbers durch die Energieaufnahme der Wärmepumpe entsteht so das Bild eines transportierenden Pferdefuhrwerks.

Durch den Einsatz sparsamer Heizungstechnik und nachhaltig selbsterzeugten Strom werden sehr geringe Betriebskosten erreicht, so dass der Hausbesitzer seinem Wunsch nach Unabhängigkeit ein ganzes Stück näher ist.

Die zur Anlage gehörige Wärmepumpe HCS PN 21 mit natürlichem Kältemittel 290 mit einem möglichen COP nach DIN EN 14511 (B0/W35) von bis zu 5,0 rundet das umweltfreundliche Anlagenkonzept ab.

HAUTEC Sole-Wasser-Wärmepumpen von 5 bis 33 kW sind mit einer Lieferzeit von aktuell 4 bis 6 Wochen verfügbar.

Hautec ist ein langjähriger Hersteller von Geothermie-Wärmepumpen mit Erfahrung mit natürlichen Kältemitteln und gehört zum französischen Familienkonzern Groupe Atlantic.