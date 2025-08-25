Die Dornbracht GmbH & Co. KG gibt bekannt, dass Christian Ennenbach ab sofort nicht mehr für das Unternehmen tätig ist. Die Entscheidung zur Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte in bestem gegenseitigem Einvernehmen in Abstimmung mit den Gesellschaftern.

Das Unternehmen dankt Christian Ennenbach herzlich für seinen engagierten Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten.

Die bisherigen Verantwortungsbereiche von Christian Ennenbach werden bis auf Weiteres von Caroline Schmitt übernommen.

2025 ist für Dornbracht ein besonderes Jahr: Das Unternehmen feiert 75 Jahre Pioniergeist, Mut und Leidenschaft - und richtet zugleich den Blick nach vorn. Mit dem neuen Markenclaim „Inspiring your vision“ bringt der Hersteller den Anspruch zum Ausdruck, die individuellen Wünsche seiner Kundinnen und Kunden ins Zentrum zu stellen.

Mit Dornbracht Atelier nimmt die neue Ausrichtung des Unternehmens erstmals konkrete Formen an - ein visionäres Geschäftsfeld für maßgeschneiderte Lösungen ab Stückzahl eins. Es bietet Architektur- und Designschaffenden sowie Endkunden maximale Gestaltungsfreiheit, um individuelle Lösungen in herausragender Manufakturqualität zu realisieren.