Alexander Root wird ab dem 1. Oktober 2024 Geschäftsführer der J. Raab GmbH sowie der Kutzner + Weber GmbH. Er war bereits seit März 2020 als Vertriebsleiter mit Prokura für die Unternehmen der Raab-Gruppe tätig. Die Berufung in die Geschäftsführung ist somit ein logischer Schritt, um den Generationenwechsel innerhalb der Unternehmensgruppe einzuleiten. Rolf Wagenfeld bleibt Geschäftsführer der Muttergesellschaft Joseph Raab GmbH & Cie. KG, Neuwied/Rhein, sowie der NET Neue Energie Technik GmbH in Maisach.

Dazu erläutert Rolf Wagenfeld: „Bereits mit Eintritt in die Firmengruppe habe ich Alexander Root stufenweise Bereiche übertragen, um sein Aufgabengebiet über den reinen Vertrieb hinaus zu vergrößern. Nach der Übernahme unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist nunmehr der Zeitpunkt gekommen, ihm die Geschäftsleitung der J. Raab GmbH sowie der Kutzner und Weber GmbH zu übertragen."

An Aufgaben wird es Root sicherlich nicht mangeln: „Es ist gerade eine spannende Zeit und ich freue mich, diese in unserer Branche mitzugestalten.“ Als eine der wichtigsten strategischen Aufgaben sieht er den technischen Innovationstransfer in den Markt. Dabei kann der gebürtige Niedersachse neben seinen Erkenntnissen in der Raab-Gruppe auf seine langjährigen Erfahrungen bei der Fagus GreCon Gruppe vertrauen.

Darüber hinaus ist Root zuversichtlich, die Marktposition der Raab-Gruppe weiter ausbauen zu können. Das Unternehmen ist eines der führenden Anbieter von umweltfreundlichen und energieeffizienten Edelstahl-Abgassystemlösungen mit innovativen sowie qualitativ hochwertigen Angeboten.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter www.raab-gruppe.de zu finden.