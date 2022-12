EIGENSCHAFTEN

1K - SMP Dichtstoff

schimmelresistent nach DIN EN ISO 846

Kennzeichnungsfrei

REACH konform

enthält kein Silikon - lösemittelfrei

vergilbt nicht

dauerhaft geschlossene Oberfläche

überstreichbar nach DIN 52452

EINSATZBEREICHE

innen + Außen

Fliesen - Keramik - Naturstein - Metall - Acryl -

Glas - Gipskarton - Putz - Holz - und viele weitere

Duschkabinen

Sanitärtrennwände

Badewannen - Whirlpools - Schwimmbäder

Reinräume - Labore

Kliniken - Pflegeheime

Küchen

Kühlhäuser

Hotels

Trockenbau

Anschlussfugen Fenster + Türen

Warum schimmeln Silikonfugen?

Silikone dehnen sich unter Einfluss von Wärme stark aus und gehen bei Abkühlung wieder in Ihre Ausgangsform zurück, zum Beispiel durch heißes Wasser in der Dusche. Diesen Vorgang nennt man Schrumpf.

Weil Silikone eine geringe Reißfestigkeit haben, bilden sich schon nach kurzer Zeit Haarrisse, die man mit dem bloßen Auge noch nicht erkennt

In diesen Rissen sammeln sich Seifenreste und andere Organismen - diese finden in dem organischen Stoff Silikon einen guten Nährboden und entwickeln sich im Silikonstrang weiter

In diesem Stadium sieht man erste kleine, schwarze Punkte an der Oberfläche. Die lassen sich nicht abwischen, weil sich der Schimmelpilz von unten nach oben entwickelt

Der Schimmelpilz dringt jetzt flächig durch die Oberfläche der Silikonfuge - die Fuge muss jetzt komplett entfernt und erneuert werden.

FUNGIZIDE - FUNKTION UND WIRKUNGSWEISE

Fungizide sind Wirkstoffe gegen den Schimmelpilzbefall und werden den Silikondichtstoffen in geringen Mengen beigemischt.

Sie sind schwach wasserlöslich, damit sie möglichst lange das ausgehärtete Silikon schützen.

Bei einer Belastung durch Wasser, oder auch nur Feuchtigkeit, werden die Fungizide ausgewaschen - somit verlieren sie ihre Schutzwirkung und es kommt unweigerlich zur Schimmelbildung!

VOLUMENSCHWUND

Silikone unterliegen einem Volumenschwund, der in der Regel nicht über 10% liegen sollte.

In der Folge können sich Risse und Undichtigkeiten an den Fugenrändern bilden. Dadurch dringt Feuchtigkeit zwischen Wand und Silikon, was ebenfalls schwere Schäden verursachen kann.

DER DICHTSTOFF DER ZUKUNFT

Völlig frei von schädlichen Isocyanaten sowie gefährlichen Chemikalien bietet DIE FUGE eine sichere Handhabung.

Uns liegt nicht nur die Qualität unserer Produkte am Herzen, sondern auch die Gesundheit der Anwender.

Ein echter grüner Dichtstoff: sehr niedriger TVOC-Wert, silikon-, lösemittel- und kennzeichnungsfrei.

DIE FUGE ist die beste Wahl für das elastische und spannungsausgleichende Dichten zwischen unterschiedlichen Materialien. Durch seine sehr guten Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften lässt sich der Dichtstoff auf vielen Untergründen, ohne die Verwendung von Primer, problemlos verwenden. Sogar auf feuchten Untergründen garantiert der Einsatz von unserem Dichtstoff eine perfekte und dauerhafte Abdichtung. Nach der Aushärtung ist DIE FUGE wasserbeständig. Der Nachweis des Unterschieds, bezüglich der bei unserem Dichtstoff geschlossenen und der bei Silikonen rissigen Oberfläche, wird durch Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop und durch Laborversuche dokumentiert und nachgewiesen. DIE FUGE eignet sich für die Verfugung von Bädern, Küchen, Reinräumen Wand- und Bodenanschlüssen, Duschkabinen, Duschtassen, Waschtischen, Badewannen, Arbeitsplatten, Spülbecken, etc.

DIE FUGE wird in 5 verschiedenen Farben geliefert:

transparent - weiß - lichtgrau - steingrau - anthrazit

DIE FUGE - Gib Schimmel keine Chance!