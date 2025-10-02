02.10.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: BRAUCHWASSERWÄRMEPUMP BWP 300 PV

Jetzt mit Photovoltaik-Anlage erweiterbar

Die Brauchwasserwärmepumpe BWP erwärmt das Brauchwasser einfach und effizient und bietet zudem verschiedene flexible Möglichkeiten - unabhängig oder kombiniert mit anderen Wärmequellen.

Flexible Erwärmung des 270 Liter-Speichervolumens

  • durch die integrierte Wärmepumpe mit besonders hochleistungs­fähigem Kompressor
  • in Kombination mit einem Heizkessel oder Solaranlage über den eingebauten Glattrohrwärmetauscher
  • mit Hilfe des leistungsstarken Elektro-Heizstabes

Besondere Merkmale:

  • Weitere Energiekosteneinsparung in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage
  • Einfache Bedienung und Montage (wird steckerfertig geliefert)
  • Energiesparender Betrieb, hohe Leistungszahl (COP 3,61 nach EN 255-3 bei 7°C
  • Lufttemperatur)
  • Zeitliche Steuerung des Wärmepumpenbetriebs
  • Hochwertige Isolierung und optimale Wärmedämmung
  • Vacuumemaillierte Ausführung mit Signalanode
