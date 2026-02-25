Patrick Stimpfle, SHK-Ausbilder an der Berufsschule 1 in Kempten mit Florian Wöhrer von tecalor an der neuen Integral-Wärmepumpe THZ Flex. Hier wird künftig der Fachkräftenachwuchs praxisnah geschult

Das Gerät vereint Wärmepumpe und kontrollierte Wohnraumlüftung in einem kompakten System – eine Kombination, die in der Praxis immer stärker gefragt ist. An der Schule lernen aktuell pro Jahr rund 180 Auszubildende im zweiten bis vierten Lehrjahr sowie 44 angehende Technikerinnen und Techniker den Umgang mit moderner Haustechnik. Die neue Anlage ermöglicht eine anschauliche und systemübergreifende Ausbildung – direkt am montierten Gerät.

Konzept und Umsetzung wurden maßgeblich von Patrick Stimpfle verantwortet, SHK-Ausbilder an der Berufsschule und Mitinitiator der Initiative „Heizungsbauer aus Leidenschaft“. Als engagierter Verfechter der Wärmepumpentechnologie und langjähriger Nutzer von tecalor-Systemen plante und organisierte er die Installation gemeinsam mit einem kleinen Team in Eigenregie.

„Für die Schulung unserer Nachwuchsfachkräfte ist die THZ Flex ideal: So können wir hier nicht nur den Betrieb einer innenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpe demonstrieren, sondern auch das intelligente Zusammenspiel aus Wärmepumpe und Lüftung“, erklärt Stimpfle. Auch das Unternehmen tecalor begleitete das Projekt: Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Ausbilder war ein wesentlicher Faktor für die Auswahl des Systems.

Mit der neuen Schulungseinheit stellt die Berufsschule Kempten einmal mehr ihre Zukunftsorientierung unter Beweis – und unterstreicht die Relevanz praxisnaher Ausbildung für die Fachkräftesicherung im SHK-Handwerk.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit zwischen tecalor und dem Fachhandwerk gibt es online unter: tecalor Fachkunden-Portal | Wärmepumpen & Lüftung für Profis