Eine Symbiose aus langlebiger Qualität und zeitlosem Design zieht mit hansgrohe EluPura Original in das Badezimmer. Diese WCs sind in runder und weich geometrischer Form mit abgerundeten Ecken erhältlich und überzeugen durch ihre effiziente Spülung und robuste Materialität, auch bei kleinem Budget. Copyright: hansgrohe / Hansgrohe SE

Der Schlüssel für die Vollendung eines ganzheitlichen Badezimmererlebnisses liegt in der Abstimmung aller Produktkategorien: Die neuen EluPura Original Toiletten fügen sich nahtlos in das breite hansgrohe Produktspektrum ein und bieten vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Das zeitlose Design harmoniert mit verschiedenen Waschbecken, Möbelstücken und Accessoires der Premiummarke, wodurch Kundinnen und Kunden die Freiheit haben, ein individuelles Badezimmer zu gestalten, das den persönlichen Stil widerspiegelt.

Ein Teil des großen Ganzen

EluPura Original WCs von hansgrohe stehen nicht isoliert, sondern ergänzen perfekt das bestehende Sortiment an hansgrohe Waschtischen und Möbeln. Denn sie führen konsequent die hansgrohe Design-DNA fort: In runder und soft geometrischer Form sind sie optimal zu hansgrohe Waschtischen und Möbeln kombinierbar. Es entsteht ein komplettes Badezimmer eines Herstellers und somit ein durchdachtes Gesamtambiente.

Nachhaltige Effizienz

Auch bei der Installation überzeugt EluPura Original. Die WCs bieten eine praktische Öffnung zum einfachen Verschrauben der Wandhalterung. Diese integriert sich unauffällig in das zeitlose Design von EluPura Original. Die für jede Einbausituation passende Schallschutzmatte reduziert Spülgeräusche. Optionale SoftClose WC-Sitze und -Deckel bieten noch mehr Komfort. Für eine noch einfachere Reinigung können Sitz und Deckel dank QuickRelease kinderleicht entfernt werden. EluPura Original WCs nutzen eine optimierte Innengeometrie für eine effiziente Spülung mit nur 4,5 Litern pro Spülgang bei geeignetem Spültank. Eine durchschnittliche Toilette verbraucht rund sechs Liter pro Spülgang. Wenn man davon ausgeht, dass die Toilette sechsmal am Tag benutzt wird, bedeutet diese Umstellung einen Unterschied von neun Litern pro Tag. Das sind jährlich über 3000 Liter Wasser, die eingespart werden können. Darüber hinaus wird das gesamte EluPura Original Toiletten Sortiment, das auch Urinale und bodenstehende Toiletten-Varianten umfasst, aus natürlicher, recycelbarer Sanitärkeramik hergestellt, was sie zu einer verantwortungsbewussten Wahl für einen nachhaltigeren Lebensstil macht.