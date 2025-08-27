27.08.2025  Pressemeldung Alle News von FAWAS

FAWAS: Die neuen BEAM Resilience Zentralstaubsauger – jetzt noch einfacher zur perfekten Lösung

FAWAS präsentiert die neue BEAM Resilience-Serie: hygienisch, leistungsstark und nachhaltig. Mit eingängigen Modellnamen und klarer Struktur fällt die Auswahl jetzt leichter denn je – ideal für Fachhandwerker, die ihren Kunden komfortable und effiziente Lösungen bieten wollen.

Von „Der Preiswerte“ bis „Der Superstarke“ – für jeden Bedarf das passende Modell
Die neue BEAM-Generation überzeugt durch intuitive Auswahlhilfen und Technik, die begeistert:

• Der Einsteiger (BEAM 295E): Kompakt, günstig und zuverlässig - perfekt für kleinere Wohnflächen
• Der Preiswerte (BEAM 345E): Mehr Power und Luftvolumen für nur wenig mehr Budget
• Der Meistgekaufte (BEAM 360E): Optimal für mittlere Wohnflächen & Schlaucheinzug-Systeme
• Der Nachhaltige (BEAM 475E): Extrem langlebig, sehr geringer Stromverbrauch
• Der Superstarke (BEAM 495E): Für große Wohnflächen – das Kraftpaket unter den BEAM-Saugern

Kompetente Auswahlhilfe für das SHK-Handwerk
FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer transparenten Modellübersicht finden Sie schnell die richtige Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und überzeugen mit Kompetenz.

🔧 Jetzt informieren, Modell finden und nachhaltige Saugtechnik bieten – ideal für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!
👉 Zur BEAM-Produktseite mit weiteren Details und Highlights

