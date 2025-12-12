12.12.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Unsere Preisliste 2025 ist noch immer aktuell und für Sie verfügbar– auch zum Jahresende!

Sie möchten zwischen den Jahren die ersten Arbeiten im Januar planen oder einfach den Überblick behalten?

Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich die aktuelle Preisliste zu sichern!

Auch zum Jahresende ist unsere Preisliste für Sie vorrätig:

Alle Produkte und Leistungen auf einen Blick – Ideal für Ihre nächste Bestellung oder Budgetplanung.

Jetzt bestellen und entdecken! Einfach kurz anfragen über: info(at)molline.de oder 0711 351695-20

Tipp: Holen Sie sich die Preisliste, bevor sie aus dem Bestand verschwindet!

WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
Anzeigen
bad&heizung AG
S!STEMS GmbH
Walraven GmbH
delphis unic
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

DESTATIS:

11.12.2025

Bereits 2035 wird in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung 67 Jahre und älter sein
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

2,4 Arbeitstage mehr im neuen Jahr als 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im November 2025: -0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung