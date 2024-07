Künstliche Intelligenz (KI) begegnet uns bereits jetzt in verschiedensten Lebensbereichen (Spracherkennung am Smartphone “Siri”oder ”Alexa”, Bilderkennung, automatische Filter, bei der Entwicklung von Texten oder Prozessen. Aber auch im Recruiting spielt KI eine immer größere Rolle.

Künstliche Intelligenz – Was ist das überhaupt?

Laut SAP News-Center ist “Künstliche Intelligenz […] der Überbegriff für Anwendungen, bei denen Maschinen menschenähnliche Intelligenzleistungen erbringen […]. Die Grundidee besteht darin, durch Maschinen eine Annäherung an wichtige Funktionen des menschlichen Gehirns zu schaffen – Lernen, Urteilen und Problemlösen.”

Einen Bewerbungsprozess zu gestalten und auszuführen ist nun durchaus ein komplexer Vorgang, der über mehrere Schritte und einen längeren Zeitraum hinweg zur Anwendung kommt. Dies verlangt den Beteiligten neben Intelligenz auch auf der sozial-emotionalen Ebene einiges ab.

KI im Recruitingprozess

Unternehmer, die nach Personal suchen, bietet KI eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Rekrutierungsprozess effizienter, zielgerichteter und erfolgreicher zu gestalten. Im Folgenden wird erläutert, wie KI im Recruiting sinnvoll eingesetzt werden kann.

Lebenslauf- und Bewerbungssichtung

Einer der zeitaufwendigsten Schritte im Recruiting ist die Sichtung von Lebensläufen und Bewerbungen. KI kann diesen Prozess automatisieren, indem sie große Mengen an Bewerbungsunterlagen in kurzer Zeit analysiert. Mit Hilfe von Natural Language Processing (NLP) kann KI relevante Informationen extrahieren und Bewerbungen nach bestimmten Kriterien filtern. Dies reduziert den Zeitaufwand für Personalverantwortliche erheblich und ermöglicht eine schnellere Bearbeitung.

Vorauswahl von Kandidaten

KI-gestützte Tools können Bewerber anhand ihrer Qualifikationen, Erfahrungen und Fähigkeiten bewerten und eine Vorauswahl treffen. Diese Vorauswahl basiert auf vordefinierten Kriterien und Algorithmen, die sicherstellen, dass nur die am besten geeigneten Kandidaten in die nächste Runde gelangen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Trefferquote bei der Auswahl geeigneter Kandidaten.

Chatbots und virtuelle Assistenten

KI-basierte Chatbots können rund um die Uhr mit Bewerbern interagieren und ihnen bei Fragen zum Bewerbungsprozess, den Unternehmensrichtlinien oder zu offenen Stellen helfen. Diese Chatbots verbessern die Kommunikation und stellen sicher, dass Bewerber zeitnah Antworten auf ihre Fragen erhalten. Dies trägt zu einer positiven Kandidatenerfahrung bei und kann die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber erhöhen.

Personalisierte Kommunikation

Durch den Einsatz von KI können Unternehmen die Kommunikation mit Bewerbern personalisieren. KI-Systeme können E-Mails und Nachrichten basierend auf den spezifischen Interessen und dem Profil eines Bewerbers generieren. Diese personalisierte Ansprache kann das Engagement und die Zufriedenheit der Bewerber steigern und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie ein Jobangebot annehmen.

Predictive Analytics

KI kann historische Daten analysieren und Vorhersagen darüber treffen, welche Kandidaten mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich im Unternehmen arbeiten werden. Predictive Analytics kann aufzeigen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften bei bisherigen erfolgreichen Mitarbeitern ausschlaggebend waren und diese Erkenntnisse auf neue Bewerber anwenden. Dies ermöglicht eine datenbasierte und objektive Entscheidungsfindung im Recruiting-Prozess.

Reduzierung von Vorurteilen

Unbewusste Vorurteile im Recruiting können zu einer verzerrten Kandidatenauswahl führen. KI-Systeme können so programmiert werden, dass sie objektive Kriterien anwenden und dadurch Vorurteile minimieren. Durch den Einsatz von Algorithmen, die Diversität und Inklusion fördern, können Unternehmen eine vielfältigere und inklusivere Belegschaft aufbauen.

Implementierung von KI-Lösungen

Für eine erfolgreiche Integration von KI im Recruiting sollten Unternehmen zunächst ihre bestehenden Prozesse analysieren und identifizieren, wo KI den größten Mehrwert bieten kann. Die Auswahl der richtigen KI-Tools und die Schulung des HR-Teams im Umgang mit diesen Technologien sind entscheidende Schritte. Eine enge Zusammenarbeit mit IT-Experten und Anbietern von KI-Lösungen kann dabei helfen, maßgeschneiderte Systeme zu entwickeln und zu implementieren.

Kontinuierliche Verbesserung

KI-Systeme lernen kontinuierlich dazu. Es ist wichtig, dass Unternehmen regelmäßig die Leistung ihrer KI-basierten Rekrutierungsprozesse überwachen und optimieren. Feedback von Bewerbern und Mitarbeitern kann genutzt werden, um die Algorithmen anzupassen und die Effektivität der KI-Lösungen stetig zu verbessern.

Fazit

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Recruiting bietet Unternehmern erhebliche Vorteile. Von der Automatisierung zeitaufwendiger Prozesse über die Verbesserung der Kandidatenerfahrung bis hin zu datenbasierten Entscheidungen – KI kann den gesamten Rekrutierungsprozess effizienter und erfolgreicher gestalten. Unternehmen, die diese Technologien sinnvoll einsetzen, können sich einen Wettbewerbsvorteil sichern und die besten Talente für sich gewinnen.

ReSus Consult setzt KI zielführend ein und vereinfacht den Recruiting-Prozess

Gerne beraten wir Sie und unterstützen Sie bei der Personalsuche. ReSus Consult ist ihr Spezialist für den Bereich Tief- und Hochbau sowie SHK Gebäudetechnik. Unsere Consultants stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!11

Autor

Team ReSus

Das Redaktionsteam von ReSus Consult veröffentlicht regelmäßig Beiträge rund um die wichtigen Themen in den Bereichen Personalberatung / Recruiting mit den Schwerpunkten Bau (Tiefbau / Hochbau), SHK Gebäudetechnik und Maschinenbau. Wir lassen Sie an unserer jahrelangen Erfahrung teilhaben und bringen Sie auf den aktuellsten Stand in der Branche. Verpassen Sie keinen potenziellen Kandidaten, keine interessanten Vakanzen und seien Sie über jede Messe informiert.