Kleiner Raum, große Erwartungen: Das Gästebad ist Aushängeschild und zugleich Visitenkarte eines jeden Hauses. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an seine Gestaltung. Auf wenigen Quadratmetern soll das Gästebad allen Anforderungen des täglichen Gebrauchs gerecht werden - und gleichzeitig bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit hochwertigen Materialen, raffiniertem Design und praktischen Details macht das Gästebad jeden Besuch zum Erlebnis.

Der Waschplatz - Attraktives Funktionszentrum

Das zentrale Element im Gästebad ist der Waschplatz - und zwar hinsichtlich Funktion wie Ästhetik. Ob rund oder eckig, weiß oder farbig, matt oder glänzend: Villeroy & Boch bietet mit seinem umfangreichen Sortiment den passenden Waschtisch für jeden Geschmack und jede Raumsituation - in diversen, platzsparenden Größen bis zur cleveren Ecklösung. Passende Waschtischunterschränke, die in vielen verschiedenen Trendfarben und Holzoptiken erhältlich sind, sorgen für praktischen Stauraum und komplettieren zusammen mit einem Lichtspiegel oder beleuchteten Spiegelschrank einen Waschplatz, den (nicht nur) Gäste gerne zum Händewaschen oder Styling-Check nutzen werden.

TwistFlush - Kraftvolle Sauberkeit

Für einen rundum angenehmen Besuch des Gästebades ist eines essentiell: ein WC, das vor Sauberkeit nur so glänzt - selbst dann, wenn es, beispielsweise bei einer größeren Einladung, häufig und von verschiedenen Personen benutzt wird. Wer seinen Gästen eine jederzeit tadellose Toilette anbieten möchte, wird von der innovativen WC-Spülung TwistFlush begeistert sein. Denn TwistFlush nutzt zur gründlichen Reinigung der gesamten Innenfläche des WCs die physikalische Kraft eines kontrollierten Wasserwirbels, der Verschmutzungen geradezu wegreißt und Nachspülen damit meist überflüssig macht - genau wie den nicht gerade angenehmen Einsatz der Toilettenbürste. Und weil TwistFlush das Spülwasser deutlich effektiver nutzt als herkömmliche Spülsysteme, setzt es zudem ein eindringliches Statement für gelebte Nachhaltigkeit und bewusstes Wassersparen.

Die Dusche - Nicht nur für Gäste

Der Komfort im Gästebad wird mit einer Dusche perfekt, die nicht nur der Übernachtungsbesuch zu schätzen weiß - auch für Familien mit Kindern ist die zusätzliche Dusche praktisch. Etwa, wenn sich morgens alle gleichzeitig fertig machen wollen oder wenn die Kleinen nach Spiel und Sport auf kürzestem Weg abgebraust werden müssen. Villeroy & Boch bietet dazu hochwertige Duschwannen aus Keramik, Acryl und dem patentierten Werkstoff Quaryl aus Quarzsand und Acrlyharz an, die alle sicher, rutschfest und hygienisch sind. Verschiedene Modelle können wegen ihrer äußerst flachen Bauweise vollständig bodeneben eingebaut werden, was die gründliche Reinigung des Gästebads zusätzlich erleichtert. Duschböden aus den Serien Subway und Squaro Infinity können außerdem millimetergenau, mit allen erforderlichen Ecken und Aussparungen auf Maß gefertigt werden und somit auch in anspruchsvolle und beengte Raumsituationen passen.