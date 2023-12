Gerade die vergangenen, teilweise durchaus schwierigen Jahre, haben gezeigt, wie unerlässlich Zusammenhalt ist. Viele verschiedene Projekte befassen sich mit prägenden Themen unserer Gesellschaft und verdienen Unterstützung – eine Auswahl fällt entsprechend nicht leicht. Nachdem wir im vergangenen Jahr Nachhaltigkeitsprojekte mit Spenden unterstützt haben, möchten wir unsere Weihnachtsspenden 2023, abseits der Unterstützungen und Aktivitäten innerhalb des Jahres, ebenfalls wichtigen und unterstützenswerten Projekten zukommen lassen.

Folgende Projekte werden in diesem Jahr mit einer Spende gefördert:

Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke

Das Kinderhospiz Löwenherz nimmt Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten auf, bei denen eine Heilung nach aktuellem Stand der Medizin ausgeschlossen ist. Zusätzlich bietet der Verein mit seinem ambulanten Kinderhospiz-Stützpunkten betroffenen Familien Begleitung und Unterstützung an.

Das Netzwerk Roter Keil

Das Netzwerk Roter Keil macht sich seit 23 Jahren für die Zukunft von missbrauchten Kindern stark und setzt sich für Kinderrechte sowie Kindeswohl ein.

Die Rentnerpferde am Franziskushof Olsberg

Der Franziskushof in Olsberg gibt Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz und ermöglicht zudem ganzjährig therapeutische Angebote wie eine Reittherapie. Da auch die Betreuung ehemaliger Therapiepferde gewährleistet werden muss, hat sich HSK Duschkabinenbau in diesem Jahr für eine gezielte Spende an die sogenannten Rentnerpferde entschieden.

Besondere Herausforderungen zeigen uns nicht nur, wie wichtig soziales Engagement, sondern auch, wie wertvoll partnerschaftliche Zusammenarbeit auf unternehmerischer Ebene ist. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Ihre Treue und Ihren Einsatz möchten wir uns deshalb an dieser Stelle von Herzen bei Ihnen bedanken.

Zum Schluss bleibt uns nur noch eines: HSK sagt Danke, wünscht frohe Weihnachten und ein glückliches, neues Jahr!

Wir wünschen Ihnen, Ihrem Team und Ihrer Familie eine entspannte Weihnachtszeit mit vielen besonderen Momenten, einen guten Start in das neue Jahr 2024 und für Ihre private sowie berufliche Zukunft weiterhin Zufriedenheit, Erfolg und alles Gute.



Herzliche Grüße aus dem Sauerland

Ihr Joachim Schulte

Geschäftsführender Gesellschafter der HSK Duschkabinenbau KG