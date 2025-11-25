Sanieren ohne Kompromisse: Mit der Produktreihe Quadro-Secura® Quick von DOYMA geht die Leitungssanierung im Bestand schnell und sicher. DOYMA bietet Lösungen für die verschiedenen Wandaufbauten und Gewerke – mit 25 Jahren Garantie!

Wer ein Bestandsgebäude besitzt, möchte dessen Wert so lange wie möglich erhalten. Doch mit der Zeit ändern sich technische Anforderungen, Normen und Nutzungsbedingungen, sodass bestehende Leitungsanlagen erneuert oder angepasst werden müssen. Insbesondere bei älteren Wandaufbauten ist dabei eine fachgerechte und sichere Abdichtung elementar. Die Quadro-Secura® Quick Hauseinführungen der DOYMA GmbH & Co bieten hierbei eine optimale Lösung, die Flexibilität und Kompatibilität miteinander vereint. Sie lassen sich schnell montieren, eignen sich für verschiedene Leitungsarten sowie Gewerke und sind mit den gängigsten Wandaufbauten kompatibel.

Für Hauseigentümer bedeutet Quadro-Secura® Quick vor allem eines: Die Immobilie bleibt langfristig wertstabil und gleichzeitig technisch auf einem zeitgemäßen Stand. Das System ist für alle Arten von Leitungssanierungen geeignet und ideal für Neuanschlüsse in Bestandsgebäuden mit Keller. Dank seiner universellen Einsetzbarkeit in den gängigen Wandarten und der besonders einfachen Montage lassen sich Sanierungen schnell und zuverlässig umsetzen. Unterstützt wird das Vertrauen in die Produktqualität durch ein außergewöhnliches Garantieversprechen von 25 Jahren.

Planer und Architekten profitieren von einer Lösung, die Veränderungen an Bestandsgebäuden unkompliziert realisierbar macht. Die Produktserie ist mit allen gängigen Wandarten kompatibel und eignet sich sowohl für nachträgliche Durchdringungen mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E als auch für WU-Betonkernbohrungen. Da alle Medienleitungen berücksichtigt werden, erleichtert Quadro-Secura® Quick insbesondere die Planung energetischer Sanierungsmaßnahmen und schafft Argumentationsvorteile gegenüber Bauherren. Durch das 25-jährige Garantieversprechen entsteht zusätzliche Planungssicherheit, unabhängig vom Zustand des Gebäudes.

Auch Ausführende profitieren in der täglichen Praxis von der Produktreihe Quadro-Secura® Quick. Die Systeme ermöglichen nachträgliche Durchdringungen in Bestandsgebäuden mit minimalem Aufwand und können von einer einzigen Person ohne zusätzliche Montagehilfen installiert werden. Spezialwerkzeug wie ein Drehmomentschlüssel sind nun Vergangenheit, ein Akkuschrauber genügt. Dank der Kompatibilität mit allen gängigen Wandarten, inklusive Elementwänden, lässt sich die Installation schnell, sauber und verlässlich durchführen. Das spart Zeit, Kosten und sorgt für reibungslose Abläufe auf der Baustelle.

Quadro-Secura® Quick/C:

Dieses Produkt eignet sich für alle gängigen Kabelarten wie zum Beispiel Energie und Glasfaser. Zusätzlich ist sie mit einem Dichtflansch nach DIN 18533 ausgestattet und radonsicher.

Quadro-Secura® E-Quick:

Sie kann die Gewerke Gas, Strom, Wasser sowie Telekommunikation abdecken. Darüber hinaus ist eine stufenlose Moduldichtung für Wasser beziehungsweise Energie möglich.

Quadro-Secura® Quick/G:

Die Quadro-Secura® Quick/G verfügt über einen Dichtflansch nach DIN 18533. Zudem ermöglicht sie die gleichzeitige Einführung von Gas-Hauseinführungs-Kombinationen und Glasfaserkabeln/-rohren. Sie ist erhältlich für jeweiligen Leitungen von RMA, Burger, Schuck sowie VAF Voigt.

Quadro-Secura® Quick/H:

Die Quick/H ist ebenfalls mit einem Dichtflansch nach DIN 18533 versehen und gilt als optimale Abdichtungslösung für Medienleitungen.

Quadro-Secura® Quick/O:

Bei diesem Produkt aus der Quadro-Secura® Quick Reihe handelt es sich um eine Einsparten-Hauseinführung, die für die Abdichtung von Kanalrohren DN/OD* 110 oder DN/OD* 160 konzipiert ist. Auch bei der Quick/O ist neben dem Hülsrohr ein Dichtflansch vorhanden.

Quadro-Secura® Quick/X:

Auch die Quadro-Secura® Quick/X besitzt einen Dichtflansch nach DIN 18533 und eignet sich für alle Kabelarten oder Wasserleitungen.

Weitere Informationen sowie technische Details finden Sie bei DOYMA.