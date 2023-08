HERZ Ukraine Team im Vormarsch auf der Install Fest Messe in Ukraine vom 01.-03. Juni 2023. Foto: HERZ

HERZ: VOLLGAS VORAUS - UKRAINE LEBT

In der Ukraine geht das Leben weiter. Die Install Fest Messe zählt zu den wichtigen Messen für Installateure und Planer von Heizungs-, Wasser und Klimaanlagen in Kiew. Sie ermöglicht Unternehmen ihre Produkte und Lösungen den Installateuren und Bauunternehmen zu präsentieren. In einem der wichtigsten Ausstellungszentren Kiews, im ACCO International, fand die Messe heuer vom 01.-03. Juni 2023 statt.