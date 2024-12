Einzigartige Wellness-Räume: Mit GROHE SPA kreieren Architektur-, Planungs- und Designbüros individuelle Badkonzepte, die genau auf die Bedürfnisse ihrer Kund:innen zugeschnitten sind

Meisterwerke fürs Badezimmer: Das GROHE SPA Portfolio umfasst Premiumprodukte, die sich durch höchste Qualität, neueste Spitzentechnologie sowie Präzision und fortschrittliches Design auszeichnen

Nichts ist vergleichbar mit Wasser - dem Elixier des Lebens. Sei es durch seinen wohltuenden Klang oder das Gefühl auf der Haut: Durch unser Erlebnis mit Wasser können wir den Lärm der Außenwelt ausblenden und Ruhe für Körper, Geist und Seele finden. Ob im Hotel oder im eigenen Zuhause, häufig dient das Badezimmer als persönlicher Rückzugsort, an dem die positive Wirkung des Wassers auf Körper und Geist besonders erlebbar wird. Die Renaissance des Badezimmers und seine zunehmende Bedeutung als Regenerationsbereich bringt jedoch auch höhere Erwartungen an die Planung des Raumes mit sich, sowohl für private Wohnräume als auch für Projekte im Gastgewerbe.

Von Produkten zu Erlebnissen

Der Auffassung folgend, dass Wasser die Quelle lebensnotwendiger Energie ist, hat GROHE, eine der führenden globalen Marken für ganzheitliche Badlösungen und Armaturen, der SPA Kollektion neues Leben eingehaucht. Das Wort Spa leitet sich von den ersten Buchstaben des lateinischen Begriffs „Salus Per Aquam“ - „Gesundheit durch Wasser“ - ab. Dies ist auch das Gründungskonzept hinter GROHE SPA. Denn das Badezimmer in ein privates Spa zu verwandeln, geht über den Einsatz einzelner Produkte hinaus. Vielmehr muss im Zusammenspiel mit allen gestalterischen und baulichen Elementen ein Gesamterlebnis geschaffen werden, dass die wohltuende Wirkung des Wassers auf den Menschen verkörpert. GROHE SPA bietet dazu exklusive Lösungen, um luxuriöse Wohlfühloasen zu schaffen. Dabei umfasst das Portfolio ausgefeilte Armaturenkollektionen, anpassbare Deckenbrausen, außergewöhnliche Keramiken sowie die passenden Accessoires. GROHE SPA bringt Design, Technologie und Präzision auf eine neue Ebene. So können Kund:innen eine neue Dimension des Luxus in ihrem privaten Spa erfahren und die Leidenschaft von GROHE für Wasser in jedem Detail nachempfinden.

Einzigartige Meisterwerke für herausragende Projekte

Mit GROHE SPA können Raumplaner:innen nun aus einem sorgfältig zusammengestellten Badezimmerportfolio wählen, um so die individuellen Kundenbedürfnisse zu erfüllen: Die GROHE Atrio und Allure Brilliant Private Collection bieten eine Vielzahl an verschiedenen Farben, Materialien, Oberflächen und Griffen, mit denen das Badezimmer eine ganz eigene Handschrift erhält. Unter anderem für die Herstellung der hochwertigen Armaturengriffe im zeitlosen und langlebigen Quarzdesign im Marmorstil arbeitet GROHE mit Caesarstone zusammen, dem weltweiten Pionier für Premiumoberflächen und Arbeitsplatten. Das renommierte Unternehmen entwickelt und stellt hochwertige Oberflächen her, die in Wohn- und Geschäftsgebäuden auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Materialien von Caesarstone können auch mit GROHE Private Collections kombiniert werden.

Durch die GROHE SPA Aqua Rainshower Deckenbrausen-Module lässt sich auch das Duscherlebnis an die persönlichen Vorlieben der Kund:innen anpassen.

„GROHE SPA Produkte vereinen Premiumqualität, Spitzentechnologie, unerreichte Präzision und fortschrittliches Design. Wir sind bestrebt, das Mögliche neu zu definieren und nutzen dafür branchenführende Produktionstechniken wie 3D-Metalldruck, um exklusive Designs zu schaffen. GROHE SPA greift damit die aktuellen großen Trends Gesundheit und Wohlbefinden auf und ermöglicht Architektur-, Planungs- und Designbüros ein einzigartiges Wassererlebnis für die Badezimmer und privaten Spa-Räume ihrer Kund:innen zu schaffen“, erklärt Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA.

Zusätzlich zum vielseitigen, aber perfekt aufeinander abgestimmten Produktportfolio bietet GROHE eine umfassende Beratung von der Projektentwicklung bis zur Realisierung an.