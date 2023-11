Der Armaturenhersteller Dornbracht baut seine internationale Präsenz weiter aus und eröffnet einen eigenen Showroom in Singapur. Das Dornbracht Experience Center begeistert die Besuchenden mit einer Ausstellung aktueller Bad- und Duschlösungen, zentral gelegen in der Ann Siang Road, inmitten von historischen Gebäuden und angesagten Restaurants.

Stefan Gesing zur Showroom-Eröffnung

„Singapur ist ein lebendiger und kosmopolitischer Stadtstaat, in dem Luxus und Design geschätzt werden. Mit der Eröffnung des ersten Showrooms in Singapur bekräftigen wir unser Engagement in diesem für uns essenziellen Wachstumsmarkt und tragen der zunehmenden Bedeutung der Asia-Pacific-Region Rechnung. Schon heute macht der asiatische Markt rund 21 Prozent unseres Umsatzes aus, Tendenz steigend. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Dornbracht Experience Center künftig noch mehr Menschen in Singapur mit unseren Produkten begeistern werden“, so Stefan Gesing, CEO der Dornbracht AG & Co. KG.

Das Dornbracht Experience Center in Singapur: attraktive Lage und erstklassige Produkte

Der 130 qm große Flagship-Store liegt in einem Viertel, das für seine Mischung aus Alt und Neu geschätzt wird. Historische Tempel finden sich hier genauso wie angesagte Restaurants und Lifestyle-Geschäfte. Das Highlight ist der Home-Spa-Bereich, in dem Interessierte die Dornbracht-Wellnessduschen live erleben, so zum Beispiel Aquamoon. Darüber hinaus laden zahlreiche Waschtisch-, Bad- und Duschlösungen ein, das Badezimmer neu zu definieren. Zu sehen sind beispielsweise MEM mit ihrer elementaren Ästhetik, CYO mit ihrer progressiven, zeitlosen Designsprache und die sinnlich-dynamische CL.1.

Dornbracht Experience Center

18 Ann Siang Road #03 - #01

Singapur

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.