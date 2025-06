Die multinationale Wilo Group ist dem KI Park e. V. beigetreten. Das Innovationsökosystem für Künstliche Intelligenz vereint Unternehmen, Start-ups, Forschungseinrichtungen sowie gesellschaftliche und politische Akteure mit dem Ziel, KI-Innovationen „made in Germany and Europe“ voranzutreiben. Als neues Mitglied wird sich der Technologiekonzern aktiv in die Gestaltung dieser Entwicklung einbringen.

„Wir können mit zahlreichen Anwendungen in der Entwicklung und Produktion unserer Produkte, Systeme und Lösungen schon heute als echter KI-Pionier gelten“, erklärt Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo Group. „Ein herausragendes Beispiel dafür ist ohne Zweifel unsere Hightech-Fabrik am Konzernhauptsitz in Dortmund, die Smart Factory.“ Doch auch abseits der eigenen Labore und Fabriken gestaltet Wilo die nachhaltige KI-Zukunft mit. Peter Glauner, Regional CEO & CSO von Wilo Europe: „Unsere Pumpen und Pumpensysteme kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von KI zum Einsatz, etwa in der Kühlung von Datenzentren.“

„KI ist eine Schlüsseltechnologie für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Innovationsstandorts“, sagt Dr. Florian Schütz, Managing Director des KI Park e. V.. „Mehr noch: Sie ist ein Instrument, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.“ Daher sei besonders erfreulich, das Nachhaltigkeitsunternehmen Wilo in den Reihen der Mitglieder begrüßen zu dürfen. „Wir freuen uns auf den Austausch mit Wilo und sind uns sicher, in diesem neuen Mitglied einen wertvollen Partner gefunden zu haben. Wilo glaubt an die transformative Kraft von KI. So, wie wir.“