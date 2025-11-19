Die Kermi GmbH in Plattling steht unter neuer Führung. Nach dem Wechsel der ehemaligen Geschäftsführer übernehmen mit Kerstin Sticht und Jan Kujaw eine langjährige Führungskraft und ein Neuzugang die Geschäftsleitung der Kermi GmbH.

Kerstin Sticht kam 2001 zum Unternehmen. Sie war viele Jahre als Leiterin Strategische Planung sowohl für Kermi als auch auf Gruppenebene tätig. Als Chief Marketing Officer (CMO) hat sie mit hoher Detailkenntnis der europäischen HVAC-Märkte und Vertriebsnetzwerke die Markenstrategie der Unternehmensgruppe weiterentwickelt. Ihre jetzige Position ist die des Chief People Officers (CPO) bei der MBT Climate Group, zu der auch die Kermi GmbH gehört. Die Rolle der Geschäftsführerin übernimmt sie zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als CPO.

Kerstin Sticht erklärt: „Ich fühle mich geehrt, bei dem Unternehmen, mit dem ich über zwanzig Jahre lang wachsen durfte, nun die Rolle der Geschäftsführerin zu übernehmen. Ich bin eng verbunden mit der Region und den Menschen am Standort und freue mich darauf, die Attraktivität von Kermi als Arbeitgeber noch weiter auszubauen und das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Jan Kujaw trat vor Kurzem neu in das Unternehmen ein und ist als Chief Financial Officer (CFO) für die Kermi GmbH sowie für die MBT Climate Group tätig. Er bringt über zwanzig Jahre Erfahrung als General Manager in verschiedenen Unternehmen mit Schwerpunkt Produktion und Service mit. Auch er übt die Tätigkeit als Kermi-Geschäftsführer zusätzlich zu seiner Rolle als CFO aus. „Ich bin stolz darauf, bei einem niederbayerischen Traditionsunternehmen die Geschäftsführung zu übernehmen und werde meinen Beitrag zu Wachstum und Erfolg der Kermi GmbH leisten“, so Kujaw.

Stefano Bello, Aufsichtsratsvorsitzender der Kermi GmbH sowie President & CEO von MBT Climate ist sich sicher: „Die Verbindung aus langjähriger Kermi-Erfahrung bei Kerstin Sticht und dem frischen Blick von außen, den Jan Kujaw mitbringt, ist eine sehr erfolgversprechende Kombination. Ich bin überzeugt, dass die neue Geschäftsführerin und der neue Geschäftsführer ein Gewinn für die Kermi GmbH sind, für Stabilität sorgen und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterschreiben werden.“

Für die Kunden der Kermi GmbH ändert sich durch den Wechsel im Management nichts. Die Produkte und der Service werden in gewohnt hoher Qualität beibehalten. Die Geschäftsentwicklung der letzten Monate war geprägt von einem anhaltenden Aufwärtstrend, was beweist, dass die Strategie der Kermi GmbH aufgeht.