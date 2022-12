Schlank, zeitlos und hochwertig – die neue Designlinie HANSAVANTIS Style kombiniert eine elegante Optik mit aktuellster, intelligenter Technik. Seit Herbst dieses Jahres ist die Armaturenserie, die optimal auf alle Spielarten moderner Badgestaltung abgestimmt ist, auf dem Markt. Mit HANSAVANTIS Style HYBRID rundet nun eine zeitgemäße Hybrid-Variante die neue Produktlinie des Stuttgarter Armaturenherstellers HANSA ab. Die Hybrid-Technologie hat‘s in sich: Sie lässt dem Nutzer die freie Wahl, ob er die Armatur berührungslos per Sensor oder klassisch per Hebel betätigen möchte. Damit unterstützt HANSAVANTIS Style HYBRID ihre Nutzer nicht nur dabei, Wasser und Energie zu sparen, sondern bietet auch in puncto Komfort und Flexibilität bisher noch nicht dagewesene Möglichkeiten.

Ganz gleich, wie das neue Traumbad konzipiert ist: Mit HANSAVANTIS Style hält eine vielseitige Design-Armatur mit großer Produktauswahl Einzug in moderne Badezimmer, die mit jedem Einrichtungsstil harmoniert und über Jahrzehnte hinweg aktuell bleibt. Neben ihrer schlanken Formgebung zeichnet sich die Serie durch ihr ästhetisches, besonders pflegeleichtes Design aus: Hebel aus einem Guss und eine nahezu fugenlose Oberfläche der Armaturenkörper wirken nicht nur optisch ansprechend, sondern verhindern auch effizient das Absetzen von Kalk und Schmutz. Die ab Dezember erhältliche Hybrid-Variante ergänzt die Armaturenserie nun um ein innovatives Produkthighlight, das die täglichen Verrichtungen im Bad auf ein neues Niveau hebt.

Komfortabel Energie und Wasser sparen durch hybride Bedienung

Bei der neuen HANSAVANTIS Style HYBRID kann der Wasserstrahl wahlweise über den seitlichen Sensor oder via Seitenhebel aktiviert werden. Auf diese Weise vereint sie das Beste aus beiden Welten: automatische und manuelle Bedienung – und bietet damit komfortablere, flexiblere Nutzungsmöglichkeiten, die über das bisher Übliche hinausgehen. So kann man zum Beispiel bei der täglichen Gesichts- und Körperpflege wie gewohnt den klassischen Pinnhebel benutzen. Gleiches gilt, wenn Gefäße oder das Becken selbst befüllt werden sollen. Beim Händewaschen, beim Zähneputzen und bei der Rasur hingegen bietet sich die bequeme, berührungslose Funktion per Sensor an. Dabei fließt das Wasser automatisch und nur dann, wenn es benötigt wird. Der Nutzer erhält damit nun auch im Hauptbadezimmer eine komfortable Möglichkeit, Energie und Wasser zu sparen. Die kleine Hybrideinheit unter dem Waschtisch liefert bereits vorgemischtes Wasser für die berührungslose Bedienung. Hierzu wird die gewünschte Wassertemperatur ganz einfach am Thermostat eingestellt. Über die HANSA Connect App lassen sich weitere Einstellungen wie die gewünschte Wassernachlaufzeit einfach und schnell anpassen und Intervalle für Hygienespülungen definieren.

Noch mehr Infos zu HANSAVANTIS Style HYBRID und den weiteren HANSA-Produktneuheiten finden Sie unter www.hansa.com.