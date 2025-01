Philip Krossa hat langjährige Managementerfahrung und ist mit den relevanten Kernbereichen des Unternehmens sowie der Branche bestens vertraut. Der Volkswirt ist bereits seit 2016 bei WOLF und hat in dieser Zeit maßgeblich zur Entwicklung des internationalen Heizungsgeschäfts der WOLF Gruppe beigetragen. Seit 2022 ist er als Director Sales and Business Development für das deutsche Geschäft verantwortlich. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe, zusammen mit meinen Geschäftsführungskollegen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Erfolgsgeschichte von WOLF weiterzuführen“, so Krossa.

Ende 2024 hat sich WOLF Geschäftsführer Bernhard Steppe (Vertrieb) nach 30 Jahren aus dem Unternehmen verabschiedet. „Wir bedanken uns für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute”, erläutert Dr. Thomas Kneip, Vorsitzender der WOLF Geschäftsführung, den personellen Wechsel im Führungsgremium.