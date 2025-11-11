DOYMA-Gewinnspiel: tippen Sie das korrekte Ergebnis und sichern Sie sich die Chance auf eins von zehn exklusiven Design-Enten-Paaren.

Wie gehen die Heimspiele der Herrenmannschaft im Weserstadion aus?

Das ist die große Frage beim Gewinnspiel der DOYMA GmbH & Co. Auf diese Weise können Sie mitfiebern, tippen und mit etwas Glück eins von zehn Design-Enten-Paaren gewinnen. Sichern Sie sich jetzt Ihre Chance auf das begehrte Enten-Duo: die DOYMA-Jahresente 2025 "Jenny Young Innovation" und die Werder Bremen Ente.

So einfach geht's:

Formular ausfüllen: Tragen Sie Ihre Daten ein und senden Sie das Formular vor dem nächsten Heimspiel der Herrenmannschaft von Werder Bremen ab.

Den Spielplan finden Sie hier:

Ergebnis tippen: Geben Sie einen genauen Spieltipp ein.

(z.B. 2:1, zwei Tore für Werder und ein Tor für das gegnerische Team)

Daumen drücken: Nur wer das exakte Ergebnis richtig tippt, landet im Lostopf.

Unter allen korrekten Einsendungen verlosen wir monatlich die exklusiven Design-Enten-Paare.

Diese Aktion findet vom 24.10.2025 bis zum 16.05.2026 statt und die Ziehung erfolgt jeweils am Monatsende. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten ihren Preis bequem nach Hause geliefert.

Das Gewinnspiel gilt nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und Österreich. Zudem steht dieses Gewinnspiel in keiner Verbindung zum SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA und wird nicht vom Verein gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Jetzt Tipp abgeben – Enten-Duett sichern – und mit DOYMA zum Tippmeister werden! 🦆