Als weiteren Schritt der markt- und kundenorientierten Wachstumsstrategie überführt Zehnder den Geschäftsbereich Klimadecken zum 01. August 2022 in die eigenständige Firma Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH am Standort Lahr. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Mit der Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH wird der bisherige Zehnder Geschäftsbereich Klimadecken zum 01. August 2022 als autarkes Unternehmen mit Firmensitz in Lahr ausgegliedert. Die neu gegründete Firma bleibt Teil der Schweizer Zehnder Group AG. Die Gründe für diesen Schritt liegen in den steigenden Anforderungen des Marktes an die moderne Technologie der Klimadecken. Diese infrastrukturelle Neuausrichtung geschieht im Zuge der grundsätzlichen Wachstumsstrategie des Geschäftsbereichs und kommt sowohl der Leistungsfähigkeit als auch der individuell ausgereiften Kundenberatung zugute. Geschäftspartner und Kunden werden dabei insbesondere vom neuen, spezialisierten Vertriebsteam sowie der optimierten Projektorganisation profitieren.

Der Raumklimaspezialist hat in den vergangenen Jahren im Geschäftsbereich Klimadecken verstärkt in die Optimierung der Vertriebsprozesse, der Diversifizierung seines Produktportfolios, der Projektabläufe und der Fertigungstiefe investiert. Zehnder möchte diese Prozesse in den kommenden Jahren weiter forcieren und dabei zugleich den wachsenden Kundenansprüchen an die moderne Technologie Rechnung zu tragen. So erfordert die Komplexität aber auch Flexibilität der Zehnder Klimadecken für jedes einzelne Projekt eine individuelle Beratung sowie besonders kundenorientiertes Design. Daher wird der Geschäftsbereich zum 01. August 2022 in die eigenständige Firma Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH mit Sitz in Lahr überführt. Der inhaltlich verwandte Geschäftsbereich Deckenstrahlplatten bleibt dagegen weiterhin Teil der Zehnder Group Deutschland GmbH – inklusive aller bekannten Ansprechpartner.

Die neue Gesellschaft vereint Produktmanagement, Entwicklungsabteilung, Beschaffung und Produktion sowie den Vertrieb der Klimadecken in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg unter einem Dach. Damit bietet die Zehnder Climate Ceiling Solutions GmbH allen Kunden und Geschäftspartnern im deutschsprachigen Raum eine bestmögliche Beratung, Planung und Ausführung der zunehmend nachgefragten Klimadecken-Technologie.