Was haben Streaming, Cloud-Services und Künstliche Intelligenz gemeinsam? Sie alle sind auf leistungsfähige Rechenzentren angewiesen – und diese wiederum auf eine zuverlässige Kühlung, um die Wärmemengen, die in Rechenzentren entstehen, zu beherrschen.

aquatherm, führender Hersteller von Kunststoff-Rohrleitungssystemen aus Polypropylen für den Anlagenbau und die Haustechnik, bietet dafür innovative Lösungen, die das Unternehmen am 4. und 5. März auf der Data Centre World London im ExCeL London (Stand D194) präsentiert. Im Fokus steht dabei das speziell für diese Anforderungen entwickelte aquatherm blue aus Polypropylen PP-RCT. Das Rohrleitungssystem spielt seine Vorteile besonders im Bereich der Flüssigkeitskühlung aus. Diese bietet eine deutlich höhere Effizienz als Luftkühlung und unterstützt nachhaltige Konzepte wie freie Kühlung und Wärmerückgewinnung.

aquatherm blue ist ein korrosionsfreies Rohrsystem, das sich ideal für Rechenzentren eignet. Es ermöglicht eine präzise Temperaturkontrolle und schützt die empfindliche IT-Infrastruktur vor Ablagerungen und Korrosion. Durch die Integration von aquatherm blue wird der Energieverbrauch gesenkt und die Lebensdauer der Kühlanlagen verlängert.

Interessierte Fachbesucher sind eingeladen, aquatherm am Stand D194 auf der Data Centre World London zu besuchen und sich vor Ort von den Vorteilen von aquatherm blue für die Rechenzentrumskühlung zu überzeugen.



