Die autarc GmbH und Cloover geben ihre Kooperation bekannt: Ab sofort können Handwerksbetriebe Finanzierungsoptionen für Wärmepumpen-, Photovoltaik- und Wallbox-Projekte direkt in der Planung anbieten. Endkunden profitieren damit von flexiblen Zahlungsplänen, die individuell an ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Finanzierung als fester Bestandteil der Energiewende

Mit der Integration von Cloover in die autarc Software wird die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien so einfach wie nie zuvor. Handwerksbetriebe können Anzahlungshöhen und Laufzeiten flexibel gestalten und diese direkt in ihre Angebote einbinden. Für Endkunden bedeutet das mehr Planbarkeit und eine leichtere Investitionsentscheidung.

„Eine wesentliche Hürde bei der Umsetzung von Wärmepumpen- oder Photovoltaik-Projekten ist oft die Finanzierung“, erklärt Etienne Krause, Mitgründer und CEO von autarc. „Mit der Cloover-Integration schaffen wir ein digitales Werkzeug, das Handwerksbetrieben hilft, Projekte schneller umzusetzen und Kunden passgenaue Finanzierungslösungen zu bieten.“

Exklusive Promo-Aktion

Zum Start der Kooperation bieten autarc und Cloover eine besondere Aktion: Installateure, die über autarc eine Finanzierung von Cloover anbieten, erhalten für die ersten zehn abgeschlossenen Deals jeweils 250 Euro Kickback - insgesamt also bis zu 2.500 Euro.

Webinar zur Vorstellung der Integration

Am 14. Oktober 2025 stellen autarc und Cloover die Integration im Rahmen eines kostenlosen Webinars vor. Dort erfahren Handwerksbetriebe und Interessierte, wie die neuen Funktionen in der Praxis genutzt werden können und welchen Mehrwert sie im Alltag bringen.

Jetzt kostenlose Teilnahme sichern

Weitere Informationen und die Anmeldung zum Webinar finden Sie unter diesem Link.

Über Cloover

Cloover ist Europas führende Embedded-Financing-Plattform für Installateure im Bereich erneuerbare Energien.Die Plattform ermöglicht sofortige Finanzierungsentscheidungen mit branchenweit führenden Genehmigungsquoten und unterstützt Installateure dabei, bis zu 30 % mehr Aufträge abzuschließen - indem Wärmepumpen, Solaranlagen und Energiespeicher für jeden Hausbesitzer zugänglich gemacht werden.Durch die nahtlose Integration in bestehende Vertriebs- und Angebotsprozesse können Verkaufsteams innerhalb weniger Sekunden flexible Zahlungsoptionen anbieten - und verwandeln die Finanzierung damit von einem Hindernis in einen echten Wettbewerbsvorteil.

Über autarc

Die autarc GmbH entwickelt Kl-gestützte Softwarelösungen für die Planung nachhaltiger Energiesysteme in Gebäuden. Mithilfe eines präzisen LiDAR-Scans ermöglicht autarc eine schnelle und zuverlässige Heizlastberechnung sowie die Erkennung vorhandener Heizkörper. Für die PV-Planung setzt autarc u.a. auf Drohnen-gestützte Photogrammetrie. Zusätzlich unterstützt ein Kl-Telefonassistent alle Gewerke bei ihrer Kundenkommunikation.