Seit 2020 spezialisiert sich DERBLAUE® auf flexible Flüssigkeits-Auffangsysteme. Mit unserer kreativen Herangehensweise und unserem starken Fokus auf Effizienz, Sauberkeit und Umweltbewusstsein revolutionieren wir die SHK-Branche sowie die Arbeit mit Öl und Hydraulikflüssigkeiten. Unser Standort in Sonthofen bietet nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Berge, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Haustür. Für unser Lager suchen wir dringend Verstärkung – packen wir’s gemeinsam an?

Jobdetails

Die Nachfrage nach den professionellen Werkzeugen von DERBLAUE® wird immer höher, nicht nur im SHK-Bereich, sondern in vielen anderen Branchen und Ländern. Wir brauchen daher dringend Verstärkung im Lager. Darum geht es:

Deine Aufgaben:

Du verpackst unsere Produkte im Lager und machst diese versandfertig

Du behältst den Überblick über die verfügbare Ware und gibst Rückmeldungen ans Team, welche Produkte wieder beschafft werden müssen

Du konfektionierst Produkte

Du koordinierst Wareneingang und Warenausgang an der Laderampe

Du packst unser Sprinter für Messen und bereitest alle Messe-Materialien vor

Das bringst Du mit:

Zuverlässigkeit , denn Du bist dafür verantwortlich, dass unsere Ware sauber und korrekt beim Kunden ankommt

, denn Du bist dafür verantwortlich, dass unsere Ware sauber und korrekt beim Kunden ankommt Hands-on-Mentalität , denn gerade im Lager heißt es "anpacken!". Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit beim Abarbeiten der Aufträge sind wichtige Grundvoraussetzungen

, denn gerade im Lager heißt es "anpacken!". Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit beim Abarbeiten der Aufträge sind wichtige Grundvoraussetzungen Qualifikation: Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss

Das bieten wir Dir:

Attraktives Brutto-Jahresgehalt von ca. 30.000€

Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

Ein Büro/Lager mit Bergblick und moderner Arbeitsausstattung mit direkter Nähe zu zahlreichen Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten

Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung innovativer Produkte mitzuwirken und verschiedene Handwerks-Branchen nachhaltig zu prägen

Viele zusätzliche Benefits wie z.B. Wellpass oder Vermögenswirksame Leistungen

Klingt spannend?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über das Formular auf unserer Website!

DERBLAUE® – weil Deine Zeit es wert ist.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com