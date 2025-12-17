DERBLAUE® sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) für das Lager in Sonthofen im Allgäu
Jobdetails
Die Nachfrage nach den professionellen Werkzeugen von DERBLAUE® wird immer höher, nicht nur im SHK-Bereich, sondern in vielen anderen Branchen und Ländern. Wir brauchen daher dringend Verstärkung im Lager. Darum geht es:
Deine Aufgaben:
- Du verpackst unsere Produkte im Lager und machst diese versandfertig
- Du behältst den Überblick über die verfügbare Ware und gibst Rückmeldungen ans Team, welche Produkte wieder beschafft werden müssen
- Du konfektionierst Produkte
- Du koordinierst Wareneingang und Warenausgang an der Laderampe
- Du packst unser Sprinter für Messen und bereitest alle Messe-Materialien vor
Das bringst Du mit:
- Zuverlässigkeit, denn Du bist dafür verantwortlich, dass unsere Ware sauber und korrekt beim Kunden ankommt
- Hands-on-Mentalität, denn gerade im Lager heißt es "anpacken!". Motivation, Eigeninitiative und Selbstständigkeit beim Abarbeiten der Aufträge sind wichtige Grundvoraussetzungen
- Qualifikation: Hauptschulabschluss oder höherer Bildungsabschluss
Das bieten wir Dir:
- Attraktives Brutto-Jahresgehalt von ca. 30.000€
- Ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem wachsenden Unternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen
- Ein Büro/Lager mit Bergblick und moderner Arbeitsausstattung mit direkter Nähe zu zahlreichen Freizeit- und Outdoor-Aktivitäten
- Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung innovativer Produkte mitzuwirken und verschiedene Handwerks-Branchen nachhaltig zu prägen
- Viele zusätzliche Benefits wie z.B. Wellpass oder Vermögenswirksame Leistungen
Klingt spannend?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an bewerbung(at)derblaue.com oder direkt über das Formular auf unserer Website!
DERBLAUE® – weil Deine Zeit es wert ist.
Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com