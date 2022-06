E-Mobilität: Deutsche Telekom wird neuer Partner der GC-Gruppe

Die GC-Gruppe stärkt den Bereich der Elektrolade-Infrastruktur: Die Deutsche Telekom Außendienst GmbH unterstützt GC-Kunden ab sofort bei Installationsarbeiten. Durch die Kooperation schafft die GC-Gruppe vor dem Hintergrund der permanent steigenden Nachfrage nach Wallboxen zusätzliche Flexibilität im Fachhandwerk. Über den Außendienst der Deutschen Telekom stehen den Betrieben jetzt in sämtlichen Bundesländern qualifizierte Elektrotechniker*innen zur Verfügung.

Um die zahlreichen Kundenwünsche zu erfüllen, arbeiten die GC-Gruppe, das Fachhandwerk und die Deutsche Telekom Außendienst GmbH nun Hand in Hand: Die Kunden der rund 100 GC-Partnerhäuser können auf rund 7.000 Techniker*innen der Telekom zugreifen. Entscheidend für die Zusammenarbeit: Der Telekom Außendienst ist ein bundesweit zugelassener Elektrofachbetrieb für Geschäftskunden, damit der perfekte Partner für die GC-Gruppe – und vor allem Deutschlands Fachhandwerker*innen. Für sie soll – mit Blick auf das stetig wachsende Auftragsvolumen in Bezug auf Ladestationen für E-Autos – die neue Kooperation ein hohes Maß an zeitlicher Entlastung bringen.

„Gemeinsam mit der Telekom sind unsere Kunden in der Lage, die steigende Nachfrage nach Wallboxen schneller zu erfüllen. Dabei entscheidet jeder Betrieb für sich selbst, ob und in welchem Umfang Unterstützung angefordert wird und erstellt dann selbst das Angebot an seinen Endkunden. Die Telekom nimmt dabei nur im Auftrag des Fachhandwerkers Kontakt mit dem Endkunden auf. Als GC-Gruppe koordinieren wir den bei Bedarf gebuchten Service. Das schafft eine wertvolle Flexibilität bei der Zeit- und Kostenplanung“, erklärt Bernd Schröder, Leiter des strategischen Innovationsmanagements der GC-Gruppe und Geschäftsführer der S!STEMS GmbH, die Lösungen zur energetischen Gebäudesanierung bietet. Das Sortiment der GC-Gruppe deckt alle Gewerke rund ums Bauen ab.

Über den Telekom Außendienst stehen den GC-Kunden bei Anfragen für die Installation von Wallboxen auch kurzfristig Fachkräfte zur Verfügung. Die Fachhandwerksbetriebe beauftragen die Installationsleistung eigenständig über die Plattform GC ONLINE PLUS, können also über die Produkte hinaus auch bequem die Serviceleistung mitbestellen. Im Zusammenspiel mit seinem Endkunden entscheidet der Fachbetrieb über den jeweils gewünschten Lieferumfang. Auch die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich über den Fachhandwerker zum Endverbraucher.

Die Kunden der GC-Gruppe profitieren mit diesem Service von der über zehnjährigen Erfahrung der Telekom im Markt für Lade-Infrastruktur. Neben der Installation der Wallboxen bietet die Telekom auch Unterstützung bei allen weiteren Arbeiten für den Markt rund um E-Mobilität an: Ob es sich um das Verlegen von Kabel handelt, Innenausbau, ob Tiefbauleistungen erforderlich sind oder gar der komplette Auftrag übernommen werden soll – die Telekom liefert das Komplettpaket inklusive Software für den Betrieb und auch den Wartungsservice.

„Die Telekom baut ihr E-Mobilität-Angebot weiter aus. Die Zusammenarbeit mit der GC-Gruppe zeigt, wie vielfältig wir aufgestellt sind“, sagt Michael Frank, verantwortlich für den Bereich E-Mobilität bei der Telekom. „Hier können wir mit zertifizierten Spezialisten und einer breiten Präsenz in ganz Deutschland perfekt unterstützen.“