Frischer Wind im Vertrieb bei Bosch Home Comfort Deutschland: Franziska Volmer übernimmt zum 1. September 2023 die Leitung des Key-Account-Managements (KAM) und die Verantwortung für den Vertriebskanal mit dem Großhandel und mit dem Einzelhandel für das „Do-it-yourself-Portfolio“ (DIY).

Wertvolle Schnittstelle nutzen

In ihrer neuen Position verantwortet Franziska Volmer den Vertriebskanal des Großhandels in den Bereichen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie den des Elektro-Großhandels und des Do-it-yourself-Einzelhandels im Bereich Well-being der Marke Bosch Home Comfort in Deutschland. Als Leiterin des Key-Account-Managements strebt sie ein nachhaltiges Kundenmanagement und den Ausbau des starken Netzwerks zwischen der Heizungs- und Klimamarke und ihren Großkunden an. „Ich freue mich, zukünftig wichtige Bande zwischen der Produktion und dem Handel umweltfreundlicher Heizungs- und Klimatechnik zu knüpfen“, erklärt Franziska Volmer. Diese Verbindung sei ein essenzieller Multiplikator auf dem Weg zu einem grünen Gebäudesektor, so Volmer weiter. Eine Verantwortung, der sich auch Tino Hirsch, Vertriebsleiter Bosch Home Comfort Deutschland, bewusst ist: „Die Marke Bosch Home Comfort verfügt über eine stetig wachsende Produktpalette an effizienter und zukunftsorientierter Heizungs- und Klimatechnik sowie an Well-being-Produkten. Der Handel ist eine wertvolle Schnittstelle auf dem Weg von der Herstellung in den Heizungskeller und Wohnbereich des Endverbrauchers. Ich freue mich daher, dass wir Franziska Volmer für diese wichtige Position gewinnen konnten.“

Franziska Volmer war in der Vergangenheit mit verschiedenen Vertriebsaufgaben des Key-Account-Managements im Bereich Automotive bei Bosch betraut. Zuletzt widmete sie sich dem Bereich Vertriebs- und Kundenstrategie bei Bosch Management Consulting.