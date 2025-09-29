Effiziente Komplettlösung: Vormontierter Duschrahmen beschleunigt Installation von Unterputz-Duschsystemen

Wahlweise für zwei oder drei Duschfunktionen: GROHE Rapido Duschrahmen als Mono­oder Duo-Variante erhältlich

Sicherheit aus einer Hand: Werkseitige Dichtigkeitsprüfung und 10 Jahre Garantie

Der zunehmende Trend zu Unterputz-Duschsystemen stellt Installateur:innen vor eine Herausforderung: Der Einbau solcher Lösungen ist komplex und zeitaufwändig. Der Druck, effizienter und schneller zu arbeiten, wird jedoch immer größer, nicht zuletzt aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels in der Sanitärbranche. Um der wachsenden Nachfrage dennoch gerecht zu werden, sind innovative Lösungen gefragt, die Prozesse optimieren. GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, trägt dieser Entwicklung mit einem neuen Duschrahmen speziell für Unterputz-Duschen Rechnung: dem GROHE Rapido Duschrahmen. Dank vormontierter Komponenten wie Mischwasserleitungen und Unterputzelementen sowie einer werkseitigen Dichtigkeitsprüfung erfolgt die Installation durch eine:n Monteur:in in nur wenigen Schritten und spart so wertvolle Arbeitszeit sowie Schulungsaufwand für Installateur:innen.

Der GROHE Rapido Duschrahmen hat eine geringe Einbautiefe von 77 Millimetern1 und passt damit in nahezu jede Trockenbauwand. Durch die innovative Einbauweise eignet sich der Duschrahmen nicht nur für Neubauten, sondern auch für die Nachrüstung im Bad: Mit GROHE Wandwinkeln ist eine Vorwandmontage problemlos möglich.

„Wir sehen unsere Aufgabe als Hersteller darin, auf aktuelle Herausforderungen der Branche zu reagieren und somit unsere Partner im Handwerk bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Der GROHE Rapido Duschrahmen ist ein eindrucksvolles Beispiel für diese Motivation: Mit der kompakten Lösung geht die Montage einer Unterputz-Dusche wesentlich schneller. Verglichen mit dem Einbau eines klassischen Unterputzduschsystems von GROHE spart das vor Ort bis zu drei Stunden Montagezeit - ein Gewinn in jeder Hinsicht“, so Marc Dobro, Leader Central Europe, LIXIL EMENA & Managing Director GROHE Deutschland Vertriebs GmbH.

Schnell, einfach und sicher

In Anlehnung an das beliebte GROHE Rapid SL Installationssystem sind alle Einzelteile und Komponenten des Stahlrahmens vorgefertigt, montiert und geprüft - inklusive der Abdichtung der Wasserleitungen. Die Mono-Variante des Duschrahmens unterstützt durch die bereits verbaute GROHE Rapido SmartBox bis zu zwei Duschfunktionen verschiedener GROHE Einhebelmischer, Thermostate sowie GROHE SmartControl. Für Kopfbrausen mit zwei unterschiedlichen Strahlarten wie GROHE Rainshower SmartActive 310 bietet die Duo-Variante dank zusätzlichem GROHE Rainshower Unterputz-Einbaukörper die ideale vormontierte Lösung: So können die zweistrahlige Kopfbrause sowie die Handbrause bequem über das Thermostat bedient werden. Mit einem Verstellbereich von 180 Millimetern lässt sich auch die Höhe der Kopfbrause mühelos an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Neben der Zeitersparnis bei der Installation wird der Planungsprozess inklusive Angebotserstellung und Konfiguration beschleunigt, da die gesamte Rahmenlösung aus einer Hand geliefert wird. Perfekt ergänzt wird dieses Angebot mit GROHE Duschsystemen bestehend aus Bestsellern wie GROHE Tempesta 250 und GROHE Rainshower SmartActive 310. Von Kopf- und Handbrausen über GROHE SmartControl bis hin zu Wandhalterungen bietet diese Komplettlösung alles, was Installateur:innen benötigen.

Um die hohe Verarbeitungsqualität des Produktes zu unterstreichen, gibt GROHE auf den Rapido Duschrahmen zehn Jahre Garantie.2

Erfahren Sie mehr über GROHESs Hinter-der-Wand-Lösungen auf unserer Content-Plattform GROHE X.

1 Einbautiefe: 77 mm bis zu Vorderkante der Fliese, 67 mm bis zur Vorderkante des Rahmens

2 Mehr Informationen unter www. guarantee. grohe.com