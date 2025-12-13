Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro - rückt vom 17. bis 20. März 2026 in der Messe Essen die Gebäudetechnik der Zukunft in den Mittelpunkt. Ein zentrales Thema: Dach- und Fassadenbegrünungen als Schlüsselkomponente nachhaltiger Stadtentwicklung. Begrünte Gebäude gelten als Herzstück moderner Schwammstadt-Konzepte. Sie speichern Regenwasser, senken Umgebungstemperaturen und entlasten die Kanalisation - und eröffnen damit neue Marktchancen für innovative Gebäudetechnik.

Ob Bewässerungs- und Pumpentechnik, Rohrleitungs- und Filterlösungen, Mess- und Regeltechnik oder IoT-basierte Steuerungssysteme: Auf der SHK+E ESSEN stehen Technologien im Fokus, die nachhaltige Stadtstrukturen möglich machen. „Dach- und Fassadenbegrünungen verbinden Umwelt- und Gebäudetechnik auf ideale Weise“, sagt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E ESSEN. „Gerade im Zuge der Klimaanpassung gibt es ein enormes Potenzial und zusätzliche Anwendungsfelder für die Produkte unserer Aussteller. Die Unternehmen bringen dafür bereits ein breites Spektrum praxisbewährter SHK-Lösungen mit - von effizienten Regenwasser- und Grauwassernutzungssystemen über smarte Bewässerungs- und Pumpentechnik bis hin zu klimaaktiven Gebäudekomponenten wie thermischen Speicherlösungen und intelligenten Steuerungen für Wasser- und Energiekreisläufe.“

Plattform für den direkten Dialog zwischen Herstellern und SHK-Profis

Der Sanitär-Hub bietet dazu praxisnahe Vorträge rund um die Themen Be- und Entwässerung, Wasserwiederverwendung und Energieeffizienz. So entsteht eine Plattform, auf der Fachbesucher aus Handwerk, Planung und Energie- sowie Wasserwirtschaft direkt mit Herstellern in den Dialog treten können. Unternehmen, die ihre Produkte und Lösungen für grüne Gebäudetechnik präsentieren möchten, sollten sich jetzt eine der letzten verfügbaren Standflächen sichern und können ihre Expertise flankierend in einem Impulsvortrag im Sanitär-Hub vorstellen.

