Nahtlose Integration mit Viessmann One Base ● Vitoair CT: Ausgezeichnet mit iF Design Award 2025 ● Verhindert das Austrocknen von Räumen und schafft ein gesünderes Raumklima ● Flex-Schalldämpfer begrenzt Schallemissionen ● Vitopure Luftreiniger für ein gesundes Raumklima

Das neue Lüftungssystem Vitoair CT von Viessmann Climate Solutions zeichnet sich durch seine platzsparende Bauweise und den besonders leisen Betrieb aus. Es überzeugt mit seiner flexiblen Installationsmöglichkeit, benutzerfreundlichen Regelung sowie hoher Effizienz. Dank seines kubischen, zeitlosen Designs in Vitopearl Optik findet es auch einen sichtbaren Platz im Wohnbereich, in Büros und Arztpraxen. Mit Leistungsgrößen von 300, 450 und 600 m³/h lassen sich Räume von 280 bis 750 m² belüften. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Nahtlose Integration mit Viessmann One Base

Vitoair CT verfügt über die Viessmann One Base Plattform. Damit ist die nahtlose Integration in ein Energiesystem mit einer Vitocal Wärmepumpe, einer Vitovolt Photovoltaik-Anlage (PV) und dem Stromspeicher Vitocharge VX3 jederzeit möglich. In dieser Kombination wird selbst erzeugter Strom zum Betrieb von Vitoair und Vitocal genutzt.

Wohlbefinden durch Wärme- und Feuchterückgewinnung

Wahlweise ist Vitoair CT mit einem Standard- oder Enthalpie-Wärmetauscher erhältlich. Letzterer sorgt nicht nur für die Rückgewinnung von Wärme, sondern regelt auch den Austausch der Raumluft und die Luftfeuchtigkeit. Dies verhindert in den Wintermonaten ein Austrocknen der Räume und schafft ein gesünderes Raumklima.

In den Sommermonaten sowie in der Übergangszeit wird überschüssige Feuchtigkeit aus den Wohnräumen nach außen abgeführt, wodurch Feuchtigkeitsschäden verringert und ein gesünderes Raumklima erreicht wird. Beim Einsatz eines Enthalpie-Wärmetauschers ist ein Kondensatanschluss nicht erforderlich. Zudem unterstützt das Lüftungsgerät in den Wintermonaten die Wärmepumpe durch seine effiziente Wärmerückgewinnung.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Die Zu- und Abluftrohre lassen sich am Vitoair CT wahlweise links oder rechts anschließen und bei der Inbetriebnahme individuell auswählen. Zur Inbetriebnahme nutzt der Fachpartner die ViGuide Mobile App. Die Komponenten des Click-and-Go-Luftverteilsystems sind ideal aufeinander abgestimmt. Seine Flexibilität und die Schnellverbindungstechnik vereinfachen die Montage erheblich.

Neue Komponenten in hochwertigem Design

Der einheitliche Look macht das System unverkennbar. Die neue anthrazitfarbene Vitoair Außenwandblende fügt sich perfekt in alle Hausfassaden und Außenanlagen ein. Sie dient dem kompakten Anschluss der Außen- und Fortluft und ist mit einem Vogelschutzgitter sowie einer Abtropfkante versehen. Die neuen Vitoair Zu- und Abluftventile mit Blenden aus Hochdrucklaminat in Holzoptik Eiche und Nussbaum passen mit ihrem hochwertigen Design in jeden Innenraum.

Auszeichnung mit iF Design Award 2025

Vitoair CT wurde mit dem iF Design Award 2025 in den Kategorien Produkte und Haustechnik ausgezeichnet. Mit dem Vitoair CT hat Viessmann gemeinsam mit Fachhandwerkern ein Lüftungsgerät entwickelt, das durch Einfachheit und Flexibilität bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung sowie durch hohe Effizienz und ästhetisches Design besticht.

Flex-Schalldämpfer begrenzt Schallemission

Um auch für enge Einbausituationen und insbesondere für flache, wand- oder deckenhängende Lüftungsgeräte eine effektive Begrenzung der Schallemissionen zu erreichen, bietet ein kurzer und komprimierbarer Flex-Schalldämpfer die ideale Ergänzung zu den bestehenden längeren und nicht-komprimierbaren Schalldämpfern aus Aluminiumwellrohr. Neben den sichtbaren Elementen ermöglichen neue Sammelleitungskomponenten mit Nennweite DN 200 weitere Anwendungen mit erhöhtem Luftmengenbedarf bei gleichbleibenden Anforderungen an die Luftgeschwindigkeiten – von den Außen- und Fortluftdurchführungen bis zu den Luftverteilkästen mit Click-and-Go Anschlussplatte.

Vitoair Planner – planen und direkt bestellen

Der Vitoair Planner erlaubt die schnelle Auslegung eines Wohnraum-Lüftungssystems. In nur wenigen Schritten wird das Gebäude mit allen Räumen angelegt und ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellt. Eine manuelle Eingabe der Volumenströme ist auch möglich. Danach kann das passende System inklusive Lüftungsgerät und Kanalart konfiguriert werden. Der übersichtliche Luftmengenplan erlaubt dem Fachpartner Anpassungen bei Kanallängen und der Wahl des Zubehörs. Dabei bietet die automatische Druckverlustberechnung Planungssicherheit. Der detaillierte Projektbericht enthält dann den Luftmengenplan, alle zur Inbetriebnahme notwendigen Informationen sowie die empfohlenen Drosseleinstellungen.

Luftreiniger Vitopure für gesunde Luft in Innenräumen

Die neuen mobilen Luftreiniger Vitopure, werden dem wachsenden Bedürfnis nach gesunder Luft in Innenräumen gerecht. Mit Reinigungsleistungen von 250, 350 und 450 m³/h bieten die Geräte eine effektive Lösung zur Verbesserung der Luftqualität in Wohnräumen. Der Luftreiniger wird einfach über ein Steckernetzteil angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Um sich harmonisch in das Wohnambiente einzufügen, sind die Vitopure Luftreiniger in den eleganten Farbtönen Leinenweiß und in Lavaschwarz erhältlich.

Die Vitopure Luftreiniger sind speziell entwickelt, um gegen Pollen, Staub, Viren und Bakterien vorzugehen. Über 99,95 % aller Partikel werden von den verwendeten HEPA-/Aktivkohlefiltern aus der Luft gefiltert, wodurch ihre Verbreitung nahezu komplett gestoppt wird. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei, sondern unterstützt auch die Gesundheit der Nutzer.

Ein weiterer Vorteil der sauberen Luft ist die positive Auswirkung auf die Schlafqualität. Der Aktivkohlefilter absorbiert flüchtige organische Verbindungen (VOC) und beseitigt unangenehme Gerüche. An der Bedienung des Luftreinigers zeigt ein farbiger LED-Ring die aktuelle Luftqualität an und weist auf einen erforderlichen Filterwechsel hin.

Die Vitopure Luftreiniger lassen sich komfortabel mit der Viessmann One Base Plattform steuern, für deren Bedienung lediglich die ViCare App benötigt wird. Nutzer können die Lüfterstufen manuell fest einstellen oder die automatische Funktion nutzen, bei der das Gerät die Luftqualität im Raum analysiert und die Lüftung entsprechend anpasst. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Zeitprofile anzulegen. So kann Vitopure für einen definierten Zeitraum auf minimaler oder maximaler Stufe betrieben werden, beispielsweise abends während des Zubettgehens oder für eine schnelle Luftreinigung vor dem Heimkommen.