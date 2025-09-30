Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E) und die E/D/E Stiftung setzen sich seit Jahren mit großem Engagement für die Förderung von Bildungseinrichtungen in der Region Wuppertal und darüber hinaus in der Branche ein. Das E/D/E versteht Bildung nicht nur als unternehmerisches Ziel, sondern als persönlichen und gesellschaftlichen Auftrag, den die Inhaberfamilie Trautwein als Herzensangelegenheit sieht.

„Bildung ist der Schlüssel für individuelle Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritt. Deshalb ist Bildungsförderung für meine Familie und mich ein zentrales Anliegen“, betont Dr. Andreas Trautwein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung.

Die E/D/E Stiftung und das Unternehmen legen daher den Schwerpunkt ihres Engagements bewusst auf die Bildungsförderung in Wuppertal und auf die aktive Mitgestaltung von Bildungsangeboten für die Branche. Sie stehen dazu in engem Austausch mit zahlreichen Bildungseinrichtungen wie der Junior Uni Wuppertal, regionalen Schulen, der Bergischen Universität Wuppertal sowie der Schumpeter School Stiftung. Die Auswahl der geförderten Bildungsprojekte erfolgt bewusst - stets mit Blick auf Wirkung und Nachhaltigkeit. Jede Spende und jede Initiative werden sorgfältig ausgewählt und in enger Abstimmung mit den Bildungseinrichtungen begleitet.

Das E/D/E versteht Bildung als gesellschaftliche Aufgabe und lebt diese Haltung aktiv, nicht nur durch finanzielle Mittel, sondern auch durch den persönlichen Einsatz von Mitarbeitern, etwa als Dozenten an der Junior Uni Wuppertal. Jüngst konnten so beispielsweise Mitte August, zehn Junior­Studenten zwischen sieben und zehn Jahren in einem dreitägigen Ferienkurs auf spielerische Weise lernen, was Nachhaltigkeit im Alltag und im Unternehmen bedeutet. Unter dem Motto „Umweltdetektive“ führten die drei E/D/E Mitarbeiter, Jennifer Träptau, Charlotte Suttmeyer und Frederik Diergarten, die Teilnehmer durch verschiedene Lernstationen in der Junior Uni und vor Ort auf dem Firmengelände. „Mir hat ganz besonders die Spurensuche gefallen. Dabei konnten wir mit einer Lupe wie echte Detektive die Bienen und Blumen auf der Blühwiese beobachten“, erzählt ein Junior­Student im Anschluss begeistert. Diese praxisnahe Beteiligung zeigt, dass das Engagement des Unternehmens weit über klassische Spenden hinausgeht.

Eine enge Verbindung besteht zur Bergischen Universität Wuppertal: Im Rahmen des Deutschlandstipendiums fördert das E/D/E die Ausbildung leistungsstarker und sozial engagierter junger Menschen. Diese Studienförderung richtet sich gezielt an Masterstudenten in zukunftsweisenden Studiengängen wie Wirtschaftsingenieurwesen, Informationstechnik und Sustainability Management. Ebenso leistet das E/D/E gemeinsam mit der Schumpeter School Stiftung einen gezielten Beitrag zum Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

Durch die Vernetzung mit Forschungseinrichtungen und Hochschulen zahlt das E/D/E nicht nur auf die Förderung der nächsten Generation von Fach- und Führungskräften in der eigenen Heimatregion ein, sondern stärkt auch den Mittelstand.

Bildung für die Branche

Die E/D/E Stiftung vergibt zudem regelmäßig Stipendien für Lehrgänge des ZHH-Bildungswerks des Zentralverbands Hartwarenhandel e.V. und fördert damit gezielt Nachwuchstalente in der Branche. So wird nicht nur die Innovationskraft gestärkt, sondern auch die Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Produktionsverbindungshandels (PVH) nachhaltig gesichert.

Umfassendes Engagement

Die persönliche Haltung der Familie sowie die aktive Beteiligung der Mitarbeiter zeigt deutlich: Das Engagement ist authentisch und Teil der gelebten Unternehmenskultur, von der natürlich auch die eigenen Mitarbeiter durch Aus- und Weiterbildungen profitieren.

„Mit seinem umfassenden Bildungsengagement, von der eigenen Kita über die Schulen und die Junior Uni bis zur universitären Förderung, zeigt das E/D/E, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen“, erklärt Jennifer Träptau, Nachhaltigkeitsbeauftragte der E/D/E Gruppe. „Bildung ist dabei nicht nur ein wichtiges Element der Nachhaltigkeitsstrategie des E/D/E, sondern Ausdruck eines tiefen Verständnisses für die Bedeutung von Wissen und Lernen für die Gesellschaft.“