Die vielfältigen Herausforderungen im SHK-Handwerk wachsen und damit auch der Bedarf an praxisnaher Qualifizierung. Dem begegnet Geberit mit einem breiten Schulungsangebot an bundesweit vier Standorten, individuellen Schulungen, digitalen Lernformaten und einem klaren Anspruch: Fachwissen im Dialog mit den Teilnehmenden so weiterzugeben, dass es auf der Baustelle ankommt, für mehr Sicherheit, Orientierung und Anwendungskompetenz in den Betrieben.

Das SHK-Handwerk steht vor wachsenden Anforderungen. Neue Regelwerke, strengere Bauvorgaben, neue Produkte mit erweiterten Funktionen und der spürbare Fachkräftemangel erhöhen den Bedarf an praxisnaher Qualifizierung in den Betrieben. Hinzu kommt der demografische Wandel: Erfahrene Mitarbeiter gehen in den Ruhestand und mit ihnen wertvolles Praxiswissen. Gleichzeitig müssen jüngere Fachkräfte Wissen aufbauen und schneller Verantwortung übernehmen. Für Meinolf Bürgermann, Leiter Kundenschulung bei der Geberit Vertriebs GmbH, ist das ein zentrales Thema für viele Unternehmen: „Wenn erfahrene Mitarbeiter ausscheiden, geht enorm viel Kompetenz verloren, und auch eine sehr große Identifikation mit dem Unternehmen.“

Breites Aufgabenfeld, wenig Spezialisierungszeit

Die meisten Fachbetriebe bearbeiten mehrere Bereiche: Sanitär, Heizung, Klimatechnik, teils Blechverarbeitung – je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Fachkräfte müssen in allen Gewerken einsetzbar sein, und gleichzeitig steigende Anforderungen in der Kundenberatung erfüllen. Meinolf Bürgermann beschreibt die Situation: „Die wenigsten Handwerker machen ausschließlich Sanitärinstallationen. Sie installieren genauso Heizungen, Wärmepumpen und Klimageräte.“

Aktuelles Wissen für veränderte Anforderungen

„Es gibt Mitarbeiter, die ihre Ausbildung gemacht haben, 10 oder 15 Jahre auf der Baustelle arbeiten und dann plötzlich zu einer Schulung bei Geberit kommen. Dann eröffnen wir den Blick auf aktuelle technische Möglichkeiten,“ sagt der Schulungsleiter. Genau hier setzen die Seminare von Geberit an: Sie unterstützen Fachkräfte dabei, Produkte und Systeme im anspruchsvollen SHK-Alltag sicher, effizient und praxisgerecht einzusetzen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Produktpräsentation, sondern die Auffrischung und Erweiterung von Fachwissen auf Augenhöhe mit dem Handwerk.

Neue Produkte, neue Anforderungen

Neue Produkte vereinfachen Arbeitsabläufe, stellen Fachkräfte aber zugleich vor neue Fragen. Ein modernes Dusch-WC verfügt heute über deutlich mehr Funktionen als seine Vorgänger. Höherwertige Badmöbel mit Schubladen stellen andere Anforderungen an die Montage als einfache Möbel mit Tür. Meinolf Bürgermann: „Die Komplexität der Produkte nimmt an einigen Stellen ab und an anderen zu. Neue Funktionen und Eigenschaften müssen Anwender zunächst kennenlernen und richtig einordnen.“ Geberit Schulungen unterstützen Profi-Anwender dabei, die technischen Zusammenhänge zu verstehen und neue Produkte sicher und fachgerecht einzusetzen.

Praxisnah, individuell, nah am Betrieb

Das Schulungsangebot an vier Standorten ermöglicht kurze Anreisen und schont das knappe Zeitbudget der Unternehmen. Wichtige Änderungen in Normen und Regelwerken sowie neue Produkte werden grundsätzlich an allen Standorten thematisiert. Darüber hinaus zeichnen sich die Schulungszentren durch unterschiedliche fachliche Schwerpunkte aus: Trinkwasserinstallation und Trinkwasserhygiene stehen in Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) im Mittelpunkt, mit einer großen Demo-Anlage für Zirkulations- und Trinkwassersysteme. Der neue Campus Pfullendorf (Baden-Württemberg) punktet unter anderem mit Akustiklabor und Abwasserturm. Haldensleben (Sachsen-Anhalt) ist auf die Keramikproduktion spezialisiert, und im Schulungszentrum Lichtenstein (Sachsen) liegt der Schwerpunkt auf der Technik hinter der Wand. Insgesamt nehmen jährlich rund 12.000 Fachleute aus Handwerk, Handel und Planung sowie Teilnehmer aus Bildungseinrichtungen teil.

Ein Teil des Angebots sind mit den Teilnehmern abgestimmte, individuelle Seminare. Gemeinsam mit dem Außendienst stimmen die Betriebe die Themen vorab genau auf ihren Bedarf ab. So erhalten die Teams genau das Fachwissen, das sie für eine reibungslose Beratung, sichere Planung und schnelle Montage im Arbeitsalltag benötigen. Meinolf Bürgermann beschreibt den Ansatz so: „Es nützt nichts, wenn nur der Chef von etwas überzeugt ist. Wir wollen die Mitarbeiter mitnehmen, die schlussendlich für die Umsetzung in der Praxis zuständig sind.“ Neben den individuellen Schulungen für die Betriebe umfasst das Angebot offene Fachseminare zur Vertiefung von Themen wie Trinkwasserhygiene, Schallschutz, Brandschutz und Abwasserhydraulik, zu denen sich einzelne Mitarbeiter der Unternehmen anmelden können.

Webseminare vermitteln regelmäßig aktuelles Wissen zu Normen und Regelwerken. So bleiben Betriebe ohne großen Aufwand immer auf dem neuesten Stand. Als ergänzendes, niedrigschwelliges Basisangebot stehen zudem E-Learnings bereit. Sie bereiten das grundlegende Fachwissen strukturiert und zeitflexibel auf, was insbesondere Auszubildenden und jungen Monteuren einen einfachen Einstieg in die Themen ermöglicht.

Verstehen durch Erleben

Was Geberit Schulungen von reinen Produktpräsentationen unterscheidet, ist die konsequente Verbindung von Theorie und physischer Erfahrung. Demo-Anlagen übersetzen Normen und Regelwerke in sichtbare Praxis: Am Abwasserturm im Campus Pfullendorf wird verständlich, warum ein Abflussrohr in der Dimension DN-90 heute ein DN-100-Abflussrohr ersetzen kann. An der Trinkwasser-Demoanlage in Langenfeld lässt sich direkt beobachten, welche Auswirkungen Stagnation im Trinkwassersystem zum Beispiel auf die Temperatur in der Kaltwasserleitung hat. Im Bereich Mastering Water in Pfullendorf zeigen Exponate aus Acryl, wie TurboFlush-Technologie oder bodenebenes Duschen mit CleanLine in der Praxis funktionieren. Ergänzend zu den physischen Exponaten ermöglichen interaktive Lernstationen und QR-Codes eine selbstständige Auseinandersetzung mit den Inhalten direkt am jeweiligen Exponat.

Meinolf Bürgermann veranschaulicht das Prinzip hinter dem Schulungskonzept: „Ich zeige dir, was in der Vorschrift steht, und dann zeige ich dir, was das in der Praxis bedeutet. Die Macht der Gewohnheit ist manchmal der Verhinderer des Neuen. Oftmals sind die Chancen eines neuen Produktes oder einer Herangehensweise noch unbekannt oder die Unsicherheit ist zu groß. Genau deshalb schulen wir: damit Hemmnisse kleiner werden. Wenn das Schulungskonzept stimmig ist, führt dies zu mehr Befähigung, Sicherheit im Umgang mit neuen Systemen und praktischer Anwendungskompetenz.“

Nachwuchsförderung durch gezielte Qualifizierung

Junge Fachkräfte müssen sich oft in kurzer Zeit ein breites Fachwissen aneignen. Die gezielte Qualifizierung durch Schulungen, Webseminare und E-Learnings unterstützt sie dabei, dieses Wissen aufzubauen und hilft Unternehmen, ihre Mitarbeitenden von Anfang an weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Nebeneffekt: Wer in die Weiterbildung seines Teams investiert, macht den Beruf im eigenen Betrieb attraktiver und stärkt die Bindung seiner Mitarbeitenden.

Ob eine Schulung erfolgreich war, misst sich für Meinolf Bürgermann nicht am Feedbackbogen: „Der wahre Erfolg zeigt sich erst, wenn das Wissen auf der Baustelle ankommt und den Arbeitsalltag spürbar verbessert.“ Entscheidend ist der Transfer in die Praxis.

Das bringt die Schulung bei Geberit

Vier Standorte: Schulungszentren in Pfullendorf, Langenfeld, Haldensleben und Lichtenstein: kurze Anreisewege und weniger Ausfallzeit für Betriebe.

Individuelle Schulungen: Inhalte werden auf den konkreten Bedarf des Betriebs zugeschnitten.

Praxis am Exponat: Demo-Anlagen machen Normen und Regelwerke direkt erfahrbar – von der Trinkwasser-Zirkulationsanlage bis zum Abwasserturm.

Digitale Formate: Webseminare und E-Learnings für zeitflexibles Wissensupdate – besonders geeignet für Auszubildende und junge Monteure.

Das offene Seminarangebot ist buchbar unter: www.geberit.de/seminare/