Zum 1. Juni hat Uponor sein Produktportfolio erweitert: Das beliebte Systemrohr Uponor Ecoflex Thermo Twin HP ist jetzt auch in größeren Dimensionen erhältlich - ein Vorteil für den effizienten Betrieb von Wärmepumpen.

Flexible vorgedämmte Rohre für die Wärmeverteilung mit integrierten Kabelleerrohren - das ist Uponor Ecoflex Thermo Twin HP. Dieses Systemrohr wurde speziell für den Anschluss von Wärmepumpen entwickelt, denn es enthält neben dem Heizungsvorlauf und -rücklauf auch zwei Leerrohre für Strom- und Steuerleitungen. Das vereinfacht die Installation und ermöglicht schmale Gräben und weniger Erdaushub bei der Montage.

Größere Dimensionen für mehr Leistung

Wärmepumpen sind eine der Energiequellen der Zukunft. Im Neubau werden sie zum Standard und auch im Bestandsbau werden sie immer beliebter - laut Statista wuchs der Absatz 2023 zum zweiten Mal in Folge um mehr als 50 Prozent. „Nicht nur Hersteller von Wärmepumpen optimieren ihre Geräte. Auch wir setzen uns dafür ein, unsere Rohrsysteme zu verbessern“, betont Michael Herlfterkamp, Senior Specialist Application bei Uponor. Er erklärt weiter: „Wärmepumpen laufen auf einem niedrigen Temperaturniveau besonders effizient. Damit das Heizwasser trotzdem genügend Wärme transportieren kann, muss bei kleinerer Temperaturspreizung mehr Volumenstrom umgewälzt werden - größere Rohrdimensionen sind daher nötig.“ Aus diesem Grund hat Uponor sein Produktportfolio erweitert und zum 1. Juni das Systemrohr Ecoflex Thermo Twin HP um die beiden Rohrdimensionen 50 mm und 63 mm ergänzt.

„Mit dem 63er Ecoflex Thermo Twin HP bieten wir damit eine echte Marktneuheit - ein Rohr in dieser Dimension war zuvor nicht verfügbar“, betont Herlfterkamp. Mit den größeren Rohrdimensionen und dem Plus an Leistung können jetzt auch Objekte mit höherem Leistungsbedarf, beispielsweise Mietshäuser, angeschlossen und versorgt werden. Uponor Ecoflex Thermo Twin HP ist mit allen Ecoflex- Zubehörkomponenten kompatibel.

Die Ecoflex-Familie

Uponor bietet mit dem innovativen und energieeffizienten Rohrsystem Ecoflex eine große Auswahl an flexiblen, vorgedämmten Rohren und Systemzubehör. Die sicheren und langlebigen Ecoflex-Rohrsysteme sind für die Heiz-, Kühl- und Trinkwasserverteilung in der Nahwärmeversorgung konzipiert. Die Rohre sorgen für minimale Wärmeverluste und bieten eine einfache Installation.