Ein Keramik-Waschbecken gehört nach wie vor zu den Klassikern im Bad, jedoch hat sich in den letzten Jahren einiges am Look verändert:

Diese Saison und darüber hinaus sind Beton-Waschbecken ganz besonders angesagt!

Im Vergleich zu den meisten anderen Becken sieht das Beton-Waschbecken mit seiner grauen Farbe, der typischen Wolkenbildung und der unterschiedlichen Strukturen in der Fläche, nicht nur grandios aus, sondern ist auch ein echtes Unikat. Dunkle oder hellere Stellen in der Fläche sind natürliche Merkmale des Betons, also arttypisch und ausdrücklich erwünscht.

Eigens für dirano Badmöbel GmbH in Handarbeit hergestellt ist der Waschtisch aus der Manufaktur - nicht brennbar, UV-beständig und recyclebar.

Ein besonderer Waschtisch erfordert ein besonderes Badmöbel

Das außergewöhnliche Betonwaschbecken in den möglichen Größen von 90 cm oder 130 cm lässt sich vielseitig integrieren:

Wir empfehlen unser Badmöbelprogramm dimara® setto, wenn ein Unterschrank ge­wünscht wird oder dimara® konsole, wenn Sie einen Aufsatzwaschtisch bevorzugen. Kennen Sie schon unsere Auswahl an Schrankfronten? Die ist umfangreich - von hel­len bis dunklen Farben und in unterschiedlichen Materialen bieten wir passende Fron­tenkollektionen.



Sie fragen sich, wie die Stabilität gelingt?

Das Erfolgsgeheimnis: Der Betonwaschtisch wird aus Ze­ment, Quarzsand und Glasfasern in Handarbeitstechnik ge­fertigt.

Mit der eingearbeiteten Glasfaser gelingt eine dauerhafte und solide Beständigkeit, die unbestritten einzigartig ist. Eine wirkungsvolle Versiegelung schützt die Betonoberflä­che, damit können Flüssigkeiten nicht eindringen, gleichzei­tig ist die Oberfläche herrlich samtig matt und glatt.

Sie möchten noch mehr Infos zu Beton-Waschtischen und unseren Badmöbeln?

Wie Sie es gewohnt sind, beantworten wir alle Ihre Fragen gerne!

