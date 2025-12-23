In modernen Sanitäranlagen reicht es nicht immer aus, ausschließlich Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Gerade in Wohnbereichen und bei hochwertigen Renovierungen spielt auch die Ästhetik eine zentrale Rolle.

ULTRA von TECO wurde genau entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden: ein DVGW-zertifiziertes Unterputz-Kugelhahn, das hohe technische Leistung, einfache Installation und ein sauberes und elegantes ästhetisches Ergebnis vereint.

Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang: Effizienz, die dauerhaft überzeugt

ULTRA ist mit einer Absperrgruppe mit antiblockierender Technopolymer-Kugel ausgestattet, die entwickelt wurde, um auch nach langen Inaktivitätsperioden ein niedriges und konstantes Drehmoment zu gewährleisten.

Die Kombination aus Technopolymer-Kugel und speziell für den Wasserkontakt entwickelten Dichtungen bietet zahlreiche Vorteile:

keine Ablagerungen und keine Verkalkung , für dauerhaft zuverlässige Funktion;

, für dauerhaft zuverlässige Funktion; Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor ;

; Kein Wasserstau , wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung minimiert wird, in Übereinstimmung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W570;

, wodurch das Risiko bakterieller Vermehrung minimiert wird, in Übereinstimmung mit dem DVGW-Arbeitsblatt W570; Voller Durchgang, mit Durchflussleistungen gemäß EN 806-2.

Die Absperrgruppe ist vollständig von oben herausnehmbar (Top Entry), für jegliche Anforderungen.

Einfache und flexible Installation

ULTRA wurde entwickelt, um die Arbeit der Installateure zu erleichtern, und ist erhältlich:

in Gewindeausführung ,

, in FASTEC-Version®, dem TECO- Anschlusssystem für schnelle, sichere und werkzeuglose hydraulische Verbindungen.

Die kürzbare Baustellenschutzhülse macht Verlängerungen überflüssig, passt sich flexibel an unterschiedliche Einbautiefen an und sorgt für eine präzise und saubere Installation.

Elegantes, wandbündiges und individualisierbares Design

Neben den technischen Eigenschaften überzeugt ULTRA durch eine hohe gestalterische Qualität.

Die eleganten wandbündigen Abdeckungen sind in vier Ausführungen erhältlich:

Weiß,

Silberfarben,

Hochglanz verchromt,

Schwarz Soft Touch.

Eine Komplettlösung für hochwertige Installationen

Mit ULTRA bietet TECO einen Unterputz-Kugelhahn, der ein ausgewogenes Zusammenspiel aus:

Technischer Zuverlässigkeit,

Einfacher Installation,

Hoher Benutzerfreundlichkeit ,

Ästhetischer Qualität darstellt.

Eine Lösung, die entwickelt wurde, um die Arbeit von Planern und Installateuren zu vereinfachen und dem Endanwender ein langlebiges, funktionales und optisch hochwertiges Produkt zu bieten.

Möchten Sie mehr über ULTRA und die TECO-Lösungen für die Wasserversorgung erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen für alle Bedürfnisse zur Verfügung.