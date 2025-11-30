HEA-Fachinformation unterstützt bei korrekter Bilanzierung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Die Fachinformation erläutert die normativen Bewertungsansätze der Wärmerückgewinnung und zeigt, wie sich konkrete Produktdaten im Vergleich zu Standardwerten auf die energetische Bilanzierung auswirken. Sie behandelt zudem kombinierte Lüftungslösungen sowie den Einfluss vorhandener Kühlfunktionen. Anhand von Praxisbeispielen und Beispielrechnungen nach dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden die energetischen Potenziale der Wärmerückgewinnung für Ein- und Mehrfamilienhäuser anschaulich dargestellt. Das GEG wird sich voraussichtlich mit einer nächsten Novellierung auf die DIN/TS 18599:2025-Reihe beziehen, aktuell wird die DIN V 18599:2018 zitiert.
Die Überarbeitung wurde wissenschaftlich von ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH unterstützt. Neben den technischen Erläuterungen enthält die Fachinformation auch druckfähige Dokumentationshilfen für die Inbetriebnahme und Übergabe der Anlagen.
Die Fachinformation steht hier kostenfrei zum Download bereit.
Hintergrundinformation zur DIN/TS 18599:2025-10:
Die Normenreihe dient der energetischen Bewertung von Gebäuden. Sie berechnet den Energiebedarf für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser und Beleuchtung und bildet damit die Grundlage für eine ganzheitliche Beurteilung der Gebäudeenergieeffizienz.