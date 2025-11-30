Die Fachinformation „Wohnungslüftung - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin¬nung energetisch korrekt bilanzieren“ steht umfassend überarbeitet und aktuali¬siert zur Verfügung. Anlass ist die Neuveröffentlichung der DIN/TS 18599-Reihe im vergangenen Monat, die maßgeblich für die energetische Bewertung von Ge¬bäuden und technischen Anlagen ist.

Die Fachinformation erläutert die normativen Bewertungsansätze der Wärme­rückgewinnung und zeigt, wie sich konkrete Produktdaten im Vergleich zu Stan­dardwerten auf die energetische Bilanzierung auswirken. Sie behandelt zudem kombinierte Lüftungslösungen sowie den Einfluss vorhandener Kühlfunktionen. Anhand von Praxisbeispielen und Beispielrechnungen nach dem aktuell gültigen Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden die energetischen Potenziale der Wärme­rückgewinnung für Ein- und Mehrfamilienhäuser anschaulich dargestellt. Das GEG wird sich voraussichtlich mit einer nächsten Novellierung auf die DIN/TS 18599:2025-Reihe beziehen, aktuell wird die DIN V 18599:2018 zitiert.

Die Überarbeitung wurde wissenschaftlich von ITG Institut für Technische Gebäu­deausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH unterstützt. Neben den technischen Erläuterungen enthält die Fachinformation auch druckfähige Doku­mentationshilfen für die Inbetriebnahme und Übergabe der Anlagen.

Die Fachinformation steht hier kostenfrei zum Download bereit.

Hintergrundinformation zur DIN/TS 18599:2025-10:

Die Normenreihe dient der energetischen Bewertung von Gebäuden. Sie berech­net den Energiebedarf für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser und Beleuch­tung und bildet damit die Grundlage für eine ganzheitliche Beurteilung der Ge­bäudeenergieeffizienz.