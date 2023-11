Sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit dank 12-Volt- Spannungsversorgung

Einfache Schlauchmontage für unkomplizierte Wartung und Austausch

Kompakte Bauweise und geringes Gewicht von nur 550 Gramm

Karlsruhe - Moderne Heizungsanlagen mit Wärmepumpe und kompaktem Warmwasserspeicher benötigen deutlich weniger Platz im Haus als herkömmliche Heizungssysteme. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine hohe Energieeffizienz aus. Bosch hat seine millionenfach bewährte Kfz- Wasserpumpe für den Einsatz als Brauchwasser-Umwälzpumpe modifiziert. Statt der im Haushalt üblichen 230 Volt wird diese mit 12 Volt betrieben. Die kompakt gebaute Pumpe mit einem Gewicht von nur 550 Gramm ermöglicht eine platzsparende Integration in den internen Zirkulationskreislauf, zum Beispiel zwischen Wärmetauscher und Wasserspeicher. Zudem ist die neue Brauchwasserpumpe von Bosch für den Anschluss an flexible Schläuche konzipiert. Das erleichtert die Montage innerhalb eines kompakten Gesamtsystems mit Schlauchschellen oder Klammern statt der sonst üblichen Rohrmontage.

Geringes Betriebsgeräusch und hohe Energieeffizienz

Die Wasser-Umwälzpumpe von Bosch folgt damit dem Trend im modernen Heizungsbau. Heizungsanlagen - bislang meist mit Öl oder Gas betrieben - stehen heute nicht mehr in dunklen Kellerräumen, sondern als moderne Wärmepumpensysteme in hellen Technik- oder Hauswirtschaftsräumen. Das stellt neue Anforderungen an die Bauweise moderner Heizungsanlagen, die heute möglichst platzsparend und gleichzeitig optisch ansprechend gestaltet werden. Die kompakte 12-Volt-Umwälzpumpe von Bosch lässt sich gut in diese Anlagen integrieren. Die bürstenlose Pumpe, ausgestattet mit einer robusten Keramikwelle, überzeugt zudem mit einem sehr geringen Betriebsgeräusch und einer Diagnose- und Überwachungsfunktion, die sie vor Blockierung, Überhitzung und Trockenlauf schützt. Mit einem Energieeffizienzindex unter 0,21 ist sie auch für Solar- und Batterieanwendungen geeignet, bei denen der Energieverbrauch ein zentrales Kriterium ist. Die stabile Ansteuerung der Pumpe über ein sogenanntes PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) stellt die bedarfsgerechte Regulierung des Volumenstroms auch bei niedriger Pumpendrehzahl sicher.

Bosch vor Ort auf der SPS Fachmesse in Nürnberg

Ein internationales Industriekunden-Team aus erfahrenen Ingenieuren und Fachexperten steht für Rückfragen und Projektanfragen vom 14. bis 16. November auf der SPS Messe in Nürnberg in Halle 1 am Stand 430 bereit.

