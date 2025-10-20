Die neue Generation Logatrend Flachheizkörper von Buderus, die ab November lieferbar ist, überzeugt durch ihr ansprechendes Design, stabile und leicht zu entfernende Abdeckgitter, optimierte Austauschmöglichkeiten von älteren Radiatoren und Ausführungen für besondere hygienische Anforderungen. Die modernen Heizkörper können durch effizienzsteigernde Technik auch die Heizkosten senken. Dazu bietet der Systemexperte umfangreiches Zubehör wie Thermostatköpfe, Hahnblöcke oder Rücklaufverschraubungen an. Mit dem optimierten Buderus Befestigungssystem BMSplus lassen sich die Flachheizkörper schnell und bequem montieren. Jedem Heizkörper liegt das passende Befestigungssystem bei.

Ob Modernisierung oder Neubau: Die Heizkörper Logatrend Plan und Profil harmonieren ideal mit modernen Heizsystemen. Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder Brennwertgeräte können auch bei niedrigen Systemtemperaturen sehr gut mit den Heizkörpern kombiniert werden. Die Logatrend Heizkörper sind auf diese Anforderungen ausgelegt und überzeugen durch eine leistungsstarke und effiziente Wärmeabgabe.

Eine Besonderheit, neben den technischen Merkmalen: die Optik der Logatrend Plan erfüllt gehobene Ansprüche an Design und Ästhetik. Die stilvollen Flachheizkörper mit brillanter Glattlackierung der Vorderwand und die formschöne, elegante Verkleidung werten jeden Raum auf.

„Winner“ beim German Design Award 2026

Bestätigt wird dies durch die Auszeichnung der Logatrend Flachheizkörper mit dem German Design Award 2026 in der Kategorie „Excellent Product Design – Haushalt“, verliehen vom German Design Council – Rat für Formgebung. Die Auszeichnung „Winner“ prämiert hervorragende Gestaltungsleistungen, die in ihrer jeweiligen Kategorie als wegweisend gelten. Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner Strahlkraft zählt der German Design Award zu den angesehensten Preisen der Designlandschaft. Eine Fachjury zeichnet herausragende Arbeiten aus den Bereichen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur aus.

5 Bauhöhen und 21 Baulängen

Die Logatrend Flachheizkörper in Kompakt-, Vertikal-, Ventil- und Mittenanschluss-Bauweise decken ein breites Einsatzspektrum ab. Heizungsfachfirmen können für die individuellen Anforderungen am Einbauort wählen zwischen profilierten oder planen Ausführungen mit insgesamt 5 Bauhöhen und 21 Baulängen. Mit ihrer geringen Regelabweichung von ≤ 1K über den gesamten Auslegungsbereich verbessern die Buderus 1K-Ventile die Effizienz des Heizsystems. Sie sind werkseitig bereits optimal auf die Heizkörpergröße voreingestellt.

Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Durch vier seitliche Anschlüsse lässt sich die Baureihe Logatrend C-Profil und C-Plan individuell montieren. Dank der Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß sind die Flachheizkörper besonders kratz- und schlagfest. Die mehrlagigen Flachheizkörper Profil sind drehbar und damit für den Einbau besonders flexibel.

Die Flachheizkörper Logatrend VC- / VCM-Profil und VC- / VCM-Plan haben eine integrierte, energiesparende 1K-Ventiltechnik. Sie sind durch den untenliegenden Rohranschluss, werkseitig montierte Blind- und Entlüftungsstopfen und das abgestimmte Befestigungssystem bequem zu installieren. Die Ventilgarnitur befindet sich wahlweise links oder rechts (Version VC) oder mittig (Version VCM).

Ideal für die Modernisierung

Speziell für eine Heizungsmodernisierung konzipiert sind die Austauschheizkörper Logatrend A-Profil und A-Plan. Sie eignen sich mit passenden Nabenabständen ideal als Ersatz für alte Stahl- und Gussradiatoren nach DIN 4703. So ist ein schneller und unkomplizierter Austausch ohne Umbauarbeiten möglich.

Ein besonderes Augenmerk hat Buderus bei der Entwicklung der neuen Logatrend auf das Thema Hygiene gelegt. Die profilierten Logatrend Flachheizkörper sind besonders leicht zu reinigen. Speziell für sensible Bereiche wie Krankenhäuser, in denen eine häufige und gründliche Reinigung und Desinfektion unerlässlich ist, gibt es die Flachheizkörper auch ohne Konvektionsbleche, Abdeckgitter und Seitenteile.