„Live-Erlebnis“

Zwei Tage lang heißt es: „Bad neu denken“. In einem Workshop wird gemeinsam mit den Teilnehmenden eine auf die eigene Gesundheit ausgerichtete Bad-Definition erarbeitet und Produkte vorgestellt, die die neue Sichtweise des Bads unterstützen. Im Technikteil steht das Produkt selbst im Fokus. Materialien und einzelne Komponenten werden näher betrachtet und wertvolle Tipps zur Montage gegeben. Auf die Theorie folgt die Praxis. Das im Workshop Gelernte findet Anwendung und die Produkte können in der firmeneigenen Ausstellung ausgiebig getestet werden: Selbst erleben und spüren, wie wohltuende Wasser- und Wärmeanwendung in Dampfbad, Infrarot und Whirlpool sich auf das Wohlbefinden und den eigenen Körper auswirken sowie die Technik auf Herz und Nieren testen.

„Komplettes Programm von A wie Anleitung bis Z, zufriedene Kunden“

Die nächste Badberatung profitiert dann genau von diesen Erfahrungen. Denn nur Selbsterlebtes zaubert eine authentische Strahlkraft ins Gesicht!

Repabad-Wellness-Seminare:

Termine 1. Halbjahr 2023

März: 08. - 09.03.2023

Mai: 03. - 04.05.2023

Interessiert, dann am besten gleich anmelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

www.repabad.com/seminare