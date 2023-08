Mit dem begehrten Best of Design-Award von Schöner Wohnen ausgezeichnet: Die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau überzeugte mit technischer Perfektion, Funktionalität und Design auf höchstem Niveau.

Moderne Badezimmer müssen längst nicht mehr nur funktionalen Anforderungen gerecht werden – anspruchsvolle Kunden schätzen heute neben hohem Nutzungskomfort vor allem eine hochwertige und trendige Gestaltung. HSK Duschkabinenbau stellte seine Stärke in Sachen Design beim diesjährigen Schöner Wohnen Best of Design-Award unter Beweis: Gleich dreifach wurde der Hersteller innovativer Badlösungen mit dem begehrten Design-Preis ausgezeichnet. Neben der Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 überzeugten die Jury auch die Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro und der elektrische Infrarot-Designheizkörper Retango.

Doppelt hält besser, dreifach am besten: Beim Schöner Wohnen Best of Design-Award 2023 wurden gleich drei innovative Produkte aus dem Hause HSK Duschkabinenbau prämiert. Mit dem Siegel Best of Design würdigt die führende Wohnzeitschrift Schöner Wohnen hohe Qualität und innovative Designkonzepte in unterschiedlichen Themenfeldern der Einrichtungsbranche. Bei der Auswahl der Preisträger bewertet die Redaktion nicht nur die Optik, sondern bezieht auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Bedienkomfort und Funktionalität mit ein. Lesern wird so eine noch bessere Orientierung und Information über wegweisende Designtrends und Produktneuheiten geboten. Auf dem Siegertreppchen in der Kategorie Bad stehen die beliebte Duschkabinenserie Exklusiv 2.0, die Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro sowie der elektrische Infrarot-Designheizkörper Retango.

Vielseitiges Raumwunder in starkem Design

Einer der begehrten Best of Design-Awards ging an die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0. Mit ihrer breiten Modellvielfalt und funktionalen Besonderheiten ist die neue Serie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau die ideale Wahl für individuelle Duschplätze mit Stil. Die Nachfolgerserie der bewährten Exklusiv Serie hält, was ihr Name verspricht: Exklusiver Duschkomfort, technische Perfektion, Funktionalität und Design auf höchstem Niveau.

Hygienisch und umweltschonend

Für mehr Hygiene im Bad ist die berührungslose Waschtischarmatur der Serie AquaXPro mit einem Infrarotsensor erhältlich. Die in Chrom gehaltenen Armatur inkl. weißem Glaspaneel stellt die Wassertemperatur mittels Batteriebetrieb digital dar. Die Bedienung ist selbsterklärend: Das Wasser wird durch eine Bewegung unter dem Infrarotsensor am Auslauf aktiviert. Sobald die Hand weggezogen wird, hört das Wasser auf zu laufen. Durch diese smarte Sensortechnik lässt sich bis zu 50 % Wasser einsparen. Zudem kann über einen zusätzlichen Tastsensor die Wasserlaufzeit der Armatur verlängert werden.

Clevere Heizalternative fürs Badezimmer

Nicht nur optisch ist der ausgezeichnete Infrarot-Heizkörper Retango eine echte Bereicherung – er überzeugt darüber hinaus durch effiziente, schnelle und gleichmäßig verteilte Heizwärme und stellt damit eine kostengünstige Heizalternative für das Badezimmer dar. Ob als Glas- oder Metallvariante, in den Standardfarben Graphit-Schwarz und Weiß oder den Sonderfarben Anthrazit, Perl-Grau und Sandstein – dank vielfältiger Oberflächen und Größen findet sich die optimale Lösung für jeden Einrichtungsstil.