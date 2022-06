GROHE und everwave weihen Clean-up-Plattform für plastikfreie Flüsse ein

Innovationen gegen die Plastikmüllkrise: GROHE unterstützt Piloteinsatz der neuen Flussreinigungsplattform HiveX

Die Sanitärmarke und das soziale Start-up zeigen das Wirkungspotenzial von Partnerschaften

Das Leuchtturmprojekt folgt auf GROHEs Meilenstein von 37 Millionen eingesparten Plastikteilen pro Jahr dank plastikreduzierter Verpackungen

Eingriffe des Menschen in den Wasserkreislauf haben dazu geführt, dass die Lebensgrundlagen für Menschen auf der Erde nicht mehr gesichert sind.[1] Die Destabilisierung der Ressource Wasser wirkt sich auf den Zustand des gesamten Blauen Planeten aus. Da Plastikmüll zur weltweiten Wasserverschmutzung beiträgt, die auch die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt[2], ruft der heutige World Ocean Day einmal mehr zu einem gemeinsamen Engagement für sauberes Wasser auf.

Die wertvolle Ressource Wasser zu schützen, ist ein zentrales Anliegen von GROHE, einer führenden globalen Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. In ihrer Less Plastic Initiative bündelt die Marke drei Herangehensweisen[3], um die Plastikmüllkrise zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang baut GROHE die Partnerschaft mit everwave, einem sozialen Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Flüsse von Abfällen zu befreien und die Ozeane zu schützen, weiter aus und fördert den Piloteinsatz der innovativen HiveX

Plattform. Das patentierte System wurde im März 2022 im Fluss Bacchiglione, nahe Padua, Italien, installiert.

Video zur Geschichte!!

Förderung innovativer Lösungen zur Bewältigung der Plastikkrise

GROHE arbeitet seit 2019 mit everwave zusammen und ist stolz darauf, auch die erstmalige Inbetriebnahme von HiveX unterstützen zu dürfen. Die stationäre Plattform nutzt die Strömung des Flusses, um schwimmende Abfälle umzuleiten und aufzunehmen. HiveX ist durch die passive interne Architektur energieeffizient und umweltfreundlich. Das wabenförmige Design verlangsamt die Strömung des durchfließenden Wassers und sorgt so dafür, dass Kunststoffpartikel an die Oberfläche treiben und abgeschöpft werden können. Auf diese Weise werden nur Abfälle und keine Tiere aufgenommen. Das System kann bis zu fünf Tonnen Müll auffangen und verhindert dadurch, dass Abfälle in den Golf von Venedig gelangen, während Umwelt und Lebewesen unbeschadet bleiben.

„Ursprünglich wollten wir eine Technologie für die Meere entwickeln. Im Verlauf unserer Forschung wurde aber klar, dass es effektiver ist, direkt an den Flüssen anzusetzen, da 80 Prozent des Mülls in den Ozeanen von dort einfließt. Mit dem modularen Lowtech-Ansatz von HiveX haben wir eine sehr einfache Lösung entwickelt, die in vielen Flüssen eingesetzt werden kann. Sie ist daher in der Lage, Fließgewässer rund um den Globus zu säubern - ohne hohe Kosten und den Einsatz von Fachpersonal. Wir sind GROHE sehr dankbar, dass sie unsere Mission zum Schutz der Ozeane seit Jahren unterstützen und sich als Marke für einen positiven Einfluss auf die Umwelt einsetzen“, sagt Clemens Feigl, CEO & Co-Founder von everwave.

Zusammenarbeit fördert den Wandel

Neben der Säuberung von Gewässern setzen sich GROHE und everwave dafür ein, Wissen über Nachhaltigkeit zu fördern und zu einem nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. „Unser enger Austausch zeigt, dass ein soziales Start-up zusammen mit der Expertise einer globalen Marke einen direkten, greifbaren Einfluss bewirken kann. Die Partnerschaft mit everwave stärkt unsere Rolle als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit. Sie hilft uns, gemeinsam neue Wege zu gehen, um das UN Sustainable Development Goal (SDG) 6 zu erreichen“, erklärt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA. Feigl ergänzt: „Die Unterstützung von

GROHE als führende globale Marke hilft uns, in der EMENA-Region sichtbarer zu werden und unser Ziel gesunder Ozeane weiter voranzutreiben. Indem wir unsere Stärken bündeln und das Bewusstsein für die globale Plastikkrise schärfen, geht die Umwelt letztlich als Gewinner aus unserer Zusammenarbeit hervor."

Inspiration zum gemeinschaftlichen Handeln

Ein wirkungsvoller Wandel kann nicht durch Einzelne erreicht werden. Deshalb konzentriert sich GROHE auf ihre Verantwortung, als positives Vorbild voranzugehen: Mit Produkten wie dem GROHE Blue Wassersystem und der damit verbundenen Made for your Water Kampagne will die Marke eine kollektive Verhaltensänderung bewirken, um den Plastikverbrauch zu reduzieren und so zu einer saubereren Umwelt beizutragen. „Mit unseren Markeninitiativen wollen wir Konsumentinnen und Partnerinnen aus der Industrie dazu befähigen und inspirieren, Teil des Weges hin zu weniger Plastik zu werden. Unser Engagement und die Partnerschaft mit everwave beweisen, dass wir uns zusammen dem Ziel einer lebenswerten Zukunft mit weniger Plastik nähern können“, ergänzt Brennwald.

Video zur Einweihung!!

[1] www.stockholmresilience.org/research/research-news/2022-04-26-freshwater-boundary-exceeds-safe-limits.html

[2] H.A. Leslie, M. J. M. van Velzen, S.H. Brandsma, D. Vethaak, J.J. Garcia-Vallejo, M.H. Lamoree, Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood, Environment International (2022), doi: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022001258?via%3Dihub

[3] Die Less Plastic Initiative umfasst das Wassersystem GROHE Blue, das Plastikflaschen der Vergangenheit angehören lässt, plastikreduzierte Produktverpackungen und die Zusammenarbeit mit dem sozialen Start-up everwave.