Pluggit sucht: Buchhalter mit Schwerpunkt Debitorenbuchhaltung (m/w/d)

Seit 1993 entwickelt und vertreibt die Pluggit GmbH ventilatorgestützte Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung für alle Wohnbausegmente und ist als technologischer Marktführer in diesem Produktbereich anerkannt. Das Unternehmen gehört als eigenständig agierende Marke zur Soler & Palau Ventilation Group, dem weltweit führenden Lüftungsspezialisten aus Spanien. In enger Kooperation mit der S&P Deutschland GmbH realisiert Pluggit innovative Lüftungslösungen für Wohn- und Gewerbebauten.

Wir suchen Sie zur Verstärkung als: Buchhalter mit Schwerpunkt Debitorenbuchhaltung (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Bearbeitung des Zahlungsverkehrs

Buchung debitorischer Zahlungsavise

Mahnwesen und Follow-Up / Rechtsanwalt / Inkasso

Abstimmung Haupt- und Nebenbücher

Pflege und Kontrolle von Debitoren- und Verrechnungskonten inkl. Kontenklärung und -abstimmung

Kommunikation mit Kunden, Zentralregulierern & Zahlungsdienstleistern (PayPal)

Erstellung von Ausgangsrechnungen für den After-Sales

Unterstützung bei der Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse

Vertretung in der Hauptbuchhaltung

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Steuerfachangestellter (m/w/d)

Einschlägige mehrjährige Berufserfahrung in der Buchhaltung

Kenntnisse der Buchungssoftware Microsoft Dynamics AX wünschenswert

Gute Englischkenntnisse

Gute Kenntnisse in MS Office (vor allem Excel)

Unser Angebot:

Es erwartet Sie eine umfassende Einarbeitung in Ihre neue Aufgabe sowie eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld. Die Mitarbeit in einem engagierten Team und die Entwicklungsmöglichkeiten eines erfolgreichen Unternehmens mit umweltfreundlichen Technologien werden sie begeistern.

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Verfügbarkeit gerne per E-Mail an unsere Personalabteilung, Frau Marion Kübler (bewerbung(at)pluggit.com).